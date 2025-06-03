Цена картофеля в магазинах Новосибирска доходит до 140 рублей за килограмм

С апреля 2025 года жители Новосибирска сталкиваются с нехваткой некоторых овощей в магазинах: то нет репчатого лука, то моркови. Картофель при этом бьет все ценовые рекорды.

В сети магазинов «Мария-Ра» импортный картофель сегодня продают по 90 рублей за килограмм, а мытый в упаковках по 2,5 кг — по 100 рублей за килограмм.

В овощных ларьках, по сообщению Горсайта, клубни нового урожая стоят 95 рублей за килограмм, старого — 75 рублей.

В «Пятёрочке» картофель нового урожая продают за 100 рублей, а прошлогодний по акции за 60 рублей.

В «Магните» красный картофель можно купить за 120 рублей, а белый — по 140 рублей.

Напомним, в начале года, 9 января, килограмм картошки можно было приобрести по цене 50 рублей 46 копеек. А еще год назад, в январе 2024 года, средняя цена составляла всего 24 рубля 60 копеек. На сайте «Авито» сейчас корнеплод продается по оптовой цене 70 рублей за килограмм. По данным Новосибирскстата, на 26 мая цена одного килограмма в магазинах региона составляла 102,28 рубля.

Ранее редакция сообщал о том, что капуста, лук и морковь подорожали в Новосибирске. Новосибирцам рекомендуют вспомнить, что на даче можно не только отдыхать.