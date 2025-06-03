Министр культуры представила насыщенную летнюю программу в Новосибирской области

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила программу летних культурных и художественных событий, включающую крупные фестивали, выставки и мероприятия в различных районах области. По словам министра, летний сезон обещает быть ярким и насыщенным для жителей и гостей региона.

Подготовлена разнообразная программа, охватывающая все возрастные категории – от детских праздников и библиотечных инициатив до международных фестивалей и гастролей театров. Юлия Шуклина подчеркнула, что каждое событие несет в себе не только развлекательную, но и образовательную, объединяющую функцию, и что мероприятия будут проводиться не только в Новосибирске, но и в других населенных пунктах области, чтобы сделать культуру доступной и близкой каждому.

Среди запланированных событий – показ фильма «Выбор», нацеленный на укрепление семейных ценностей, межрегиональный праздник «Сибирский Сабантуй», Летний театральный фестиваль, фестиваль классической музыки «Кантата» и фестиваль «Сибириада».

Ко Дню России подготовлены праздничные мероприятия, выставки, мастер-классы на различных площадках, а Михайловская набережная станет главной площадкой празднования.

Также в программе – военно-патриотический фестиваль «Сибирский огонь», День молодёжи в парке «Арена», празднование Дня города Новосибирска, Фестиваль уличного кино и фестиваль научного кино «Кремний». Исторический парк «Россия – Моя история» организует «День Военного городка».

Детали о летней культурной программе доступны на сайте Министерства культуры Новосибирской области.