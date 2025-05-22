«На прилавки выкладывать нечего»: капуста, лук и морковь подорожали в Новосибирске

Еще осенью 2024 года новосибирские аграрии предупреждали, что весной регион столкнется с острой нехваткой овощей. И похоже эти прогнозы оправдываются. Начиная с апреля 2025 года новосибирцы периодически не находят в магазинах города то репчатый лук, то морковь, а картофель бьет все ценовые антирекорды. Впрочем, лук, капуста и морковь не сильно отстают от крахмального хлеба по росту цен. Серьезный скачок стоимости овощей произошёл в Новосибирской области еще в начале апреля. Основные суповые ингредиенты подорожали в среднем на 20 % и ценники продолжили расти. Сейчас, по данным Новосибирскстата, капуста белокочанная стоит 72,93 рублей за килограмм, а еще в начале года за нее просили 45,78 рублей. Лук репчатый с 47,24 рублей на начало января подорожал до 61,63 на 19 мая. Морковь сегодня стоит 57,21 рублей, а еще четыре месяца назад продавалась по 38,36 рублей.

Но, если прогуляться по основным торговым сетям Новосибирска, можно легко убедиться, что реальные цены выше официальных. Так, в «Магните» капуста стоит 76,99 рублей, репчатый лук в «Пятерочке» — 65,99 рублей, а мытая морковь в «Магните» обойдется в 94,99 рублей. В «Мария-Ра» за сеточку двумя килограммами лука придется заплатить 274,90 рублей, зато немытая морковь стоит здесь всего 50,30 рублей.

Глава Ассоциации фермеров Алексей Сальников уверен, что ситуация будет только ухудшаться.

— Ну а чего вы ждали? Проливные дожди и, как следствие, осенний неурожай сделали свое дело. Запасники пустеют, на прилавки из местной продукции выкладывать нечего. А то, что осталось, продают по завышенным ценам. Дальше будут везти из-за рубежа, того же Египта. И там свое дело сделает логистика, затраты на которую еще больше взвинтят цены. Сейчас нам остается только как-то подсобраться и дожить до осени. Надеюсь, этот год не принесет нам плохих сюрпризов и урожай будет хорошим. Ну, а новосибирцам, у которых есть загородные участки, советую вспомнить о том, что дача нужна ни только для отдыха, но и для выращивания различных овощных культур, — сказал эксперт.

На рынках продавцы говорят, что местных овощей в продаже уже давно нет.

Напомним, весной-летом 2021 года стоимость моркови в Новосибирске доходила до 200 рублей за кг.

Ранее редакция сообщала о том, что В Новосибирской области средняя цена картошки составила 70 рублей за килограмм.