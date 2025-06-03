Дачники начали продавать первый урожай сибирской ягоды в Новосибирской области

В Новосибирской области дачники начали собирать первый урожай жимолости. Этот кустарник цветёт одним из первых, и уже в начале июня на его ветвях появляются синие продолговатые ягоды с сизым налётом. Сибиряки полюбили жимолость за ранний урожай и необычный вкус, напоминающий голубику и чернику.

Жительница Карасука Любовь Валентиновна собрала в своём саду около двух десятков сортов жимолости. Ягоды отличаются по степени кислинки или горечи. Саженцы начинают плодоносить уже в первый год. Жимолость выдерживает любые морозы.

— Культура неприхотлива. Любит воду и удобрения, использую органические – перегной. Подкармливаю кустики весной. У меня уже очень много ягод. В нашей семье их любят, особенно свежие. Остальное перерабатываю, — пояснила Горсайту Любовь Валентиновна.

В Карасуке и Новосибирске на рынках можно приобрести жимолость по цене от 450 до 600 рублей за литр. Если вы хотите насладиться вкусом свежей ягоды или заготовить её на зиму, стоит поторопиться, поскольку сезон сбора жимолости уже подходит к концу.

Стоит отметить. что на рынках Новосибирска из свежей ягода также продается черешня — в среднем по 700 рублей за килограмм, а также клубника, которая стоит 800-900 рублей за килограмм. Их завозят в регион из Узбекистана и Таджикистана.

Ранее редакция сообщала о том, что алтайские эксперты оценили импортную ягоду на прилавках магазинов. При транспортировке в другие страны ягоды могут обрабатывать антибиотиками для долгого хранения.