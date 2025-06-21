Цена «квадрата» в новосибирской малогабаритной квартире выросла почти на 12%

В июне 2025 года стоимость квадратного метра в малогабаритной квартире (до 32 кв. метров) на вторичном рынке Новосибирска выросла на 11,6% по сравнению с июнем 2024 года и составила 144 680 рублей. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир». Стоимость такого лота в городе подорожала до 3,9 млн рублей (+12,7%).

Больше всего стоимость «квадрата» в небольших квартирах выросла в Курске (+36,9%), Ижевске (+19,4%) и Череповце (+17,9%), сильнее всего упала — в Махачкале (-8,8%), Мурманске (-6,9%) и Сургуте (-6,7%).

— Если сравнить малогабаритки с обычными квартирами, то они подросли в цене несколько больше, так как рост «квадрата» по обычной «вторичке» с июня 2024 года составил 5,1%. Это закономерно, потому что небольшие квартиры из-за их умеренной стоимости всегда пользуются высоким спросом, – говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Напомним, на прошедшей в Новосибирске отраслевой конференции для девелоперов Сибирского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» директор по продажам ГК «КПД-Газстрой» Валерий Коваленко констатировал, что застройщики Новосибирска уходят в перепланировку квартирографии, которую изменяют на мелкую нарезку. Дело в том, что иначе они не смогут построить дом, а если смогут, то затраты на проектное финансирование «съедят» всю маржинальную прибыль, то есть в стройке не будет экономического смысла.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область находится на грани кризиса перепроизводства новостроек. В регионе вывод недвижимости на 40% превышает уровень продаж.