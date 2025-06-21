В новосибирском аэропорту Толмачево открылась выставка «Лица Победы»

Новосибирский государственный художественный музей представил фотопроект «Лица Победы», посвященный 80-летию Великой Победы и приуроченный к Дню памяти и скорби. Это отнюдь не первый факт обращения музея к «нерисованному жанру» — художественная фотография давно и полновесно гостит в залах музея.

Впрочем, нынешняя локация — не сам музей, а зона прибытия аэропорта «Толмачёво» имени Александра Покрышкина. Здесь, в просторной галерее, ведущей из гейтов в главный зал расположилась выставка, созданная арт-дуэтом Евгения Ивановна и Андрея Лашкова. Различаясь по творческому почерку, Иванов и Лашков работают в деликатном жанре «средового портрета» — фиксируя образы своих героев в их жилищах, в потоке жизни. Герои в данном случае понятие многозначное: на портретах Лашкова и Иванова — ветераны Великой Отечественной войны. Первые снимки к проекту были сделаны ими 20 лет назад. И только спустя 5 лет работы были впервые показаны зрителям. С этого времени проект «Лица Победы» трансформировался, дополнялся, но неизменно вызывал очень большой интерес у зрителей.

Место нынешней экспозиции проекта «Лица Победы» выбрано не случайно: Международный аэропорт Толмачёво носит имя героя Великой Отечественной войны А. И. Покрышкина. Это, пожалуй, одна из главных человеческих персонификаций Новосибирска для всей России (да и для большей части исторически осведомленного мира).

Среди представленных на фото ветеранов войны — почетные жители Новосибирской области: Александр Яковлевич Анцупов, Леонид Николаевич Пономаренко, Дмитрий Алексеевич Бакуров, Вениамин Карпович Чебанов. Сняты они в интерьерах своих квартир, без «постановочного» подхода и спец-реквизита. Фактически, это синтез психологического портрета и жанровой фотографии.

Для аэропорта был продуман специальный экспо-дизайн — с учётом специфики этого пространства, пешеходного трафика и целеполагания.

Как отметила на открытии выставки директор НГХМ Екатерина Болдырева, экспозиция подчёркивает тематическую многогранность музея и дополняет собой выставку копий основной музейной коллекции, работающую в аэропорту уже три года.

НГХМ и аэропорт Толмачёво связывают давние партнерские отношения. В 2023 году в новом терминале аэропорта открылась презентационная площадка Художественного музея с уникальной экспо-концепцией — показом картин в авиационных иллюминаторах.

Для создания этого арт-объекта были использованы знаковые шедевры из постоянной экспозиции музея.

Такими выставками аэропорт отображает один из туристических аттрактивов Новосибирска — ненавязчиво «кладёт в мозг» гостя города желание посетить художественный музей. И обозначает авторитетный, непровинциальный уровень его коллекций. В сити-брендинге Новосибирска образ делового мегаполиса, города конгрессов и форумов последние 10 лет дополняется мотиваторами туризма «обычного» — то есть, туризма впечатлений и эмоций. Нынешний проект — составная часть этой долгосрочной работы.

Ранее редакция сообщала о том, что летняя культурная программа в Новосибирской области будет насыщенной.