Рекламодателям

В новосибирском аэропорту Толмачево открылась выставка «Лица Победы»

  • 21/06/2025, 14:00
В новосибирском аэропорту Толмачево открылась выставка «Лица Победы»
Художественный музей представил фотовыставку в эстетике «эмоционального документализма» — долгосрочный творческий проект двух фотохудожников

Новосибирский государственный художественный музей представил фотопроект «Лица Победы», посвященный 80-летию Великой Победы и приуроченный к Дню памяти и скорби. Это отнюдь не первый факт обращения музея к «нерисованному жанру» — художественная фотография давно и полновесно гостит в залах музея.

Впрочем, нынешняя локация — не сам музей, а зона прибытия аэропорта «Толмачёво» имени Александра Покрышкина. Здесь, в просторной галерее, ведущей из гейтов в главный зал расположилась выставка, созданная арт-дуэтом Евгения Ивановна и Андрея Лашкова. Различаясь по творческому почерку, Иванов и Лашков работают в деликатном жанре «средового портрета» — фиксируя образы своих героев в их жилищах, в потоке жизни. Герои в данном случае понятие многозначное: на портретах Лашкова и Иванова — ветераны Великой Отечественной войны. Первые снимки к проекту были сделаны ими 20 лет назад.  И только спустя 5 лет работы были впервые показаны зрителям. С этого времени проект «Лица Победы» трансформировался, дополнялся, но неизменно вызывал очень большой интерес у зрителей.

Новосибирский государственный художественный музей представил фотопроект «Лица Победы»,

Место нынешней экспозиции проекта «Лица Победы» выбрано не случайно: Международный аэропорт Толмачёво носит имя героя Великой Отечественной войны А. И. Покрышкина. Это, пожалуй, одна из главных человеческих персонификаций Новосибирска для всей России (да и для большей части исторически осведомленного мира).

Среди представленных на фото ветеранов войны — почетные жители Новосибирской области: Александр Яковлевич Анцупов, Леонид Николаевич Пономаренко, Дмитрий Алексеевич Бакуров, Вениамин Карпович Чебанов. Сняты они в интерьерах своих квартир, без «постановочного» подхода и спец-реквизита. Фактически, это синтез психологического портрета и жанровой фотографии.

Для аэропорта был продуман специальный экспо-дизайн — с учётом специфики этого пространства, пешеходного трафика и целеполагания.

Среди представленных на фото ветеранов войны — почетные жители Новосибирской области

Как отметила на открытии выставки директор НГХМ Екатерина Болдырева, экспозиция подчёркивает тематическую многогранность музея и дополняет собой выставку копий основной музейной коллекции, работающую в аэропорту уже три года.

НГХМ и аэропорт Толмачёво связывают давние партнерские отношения. В 2023 году в новом терминале аэропорта открылась презентационная площадка Художественного музея с уникальной экспо-концепцией — показом картин в авиационных иллюминаторах.

Для создания этого арт-объекта были использованы знаковые шедевры из постоянной экспозиции музея.

Такими выставками аэропорт отображает один из туристических аттрактивов Новосибирска — ненавязчиво «кладёт в мозг» гостя города желание посетить художественный музей. И обозначает авторитетный, непровинциальный уровень его коллекций. В сити-брендинге Новосибирска образ делового мегаполиса, города конгрессов и форумов последние 10 лет дополняется мотиваторами туризма «обычного» — то есть, туризма впечатлений и эмоций. Нынешний проект — составная часть этой долгосрочной работы.

Ранее редакция сообщала о том, что летняя культурная программа в Новосибирской области будет насыщенной. 

Автор фото: Игорь Смольников.

8

Рубрики : Культура История

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Толмачёво Выставки Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Григорий Цой, директор и сооснователь ООО «Беспилотные системы»

Григорий Цой: В России меняется парадигма использования беспилотников

Сейчас потребитель прежде всего определяет ценность, которую хочет получить от БПЛА, и рынок на это реагирует
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирском аэропорту Толмачево открылась выставка «Лица Победы»
21/06/25 14:00
История Культура
Дачников Новосибирска призывают вакцинироваться от столбняка
21/06/25 13:00
Медицина Общество
«Мы потрясены»: вандалы сломали площадки в новом парке «Арена» в Новосибирске
21/06/25 12:08
Власть Город Право&Порядок
Новосибирские селлеры получают предупреждения от налоговой за дробление бизнеса
21/06/25 11:00
Бизнес Финансы
Стоимость обслуживания автомобильного кондиционера в России резко выросла
21/06/25 9:00
Новосибирская область заняла 11 место в Национальном инвестиционном рейтинге
20/06/25 19:00
Бизнес
От штрафа до тюрьмы: два миллиона россиян могут попасть под статью после принятия закона о дропперах
20/06/25 18:00
Право&Порядок
В Новосибирске пройдет фестиваль авторской песни
20/06/25 17:00
Город Культура Общество
ПМЭФ: снижение ставок по депозитам ожидается к августу
20/06/25 16:55
Финансы
Мэрия Новосибирска наняла охранников для долгостроя на улице Ватутина
20/06/25 16:30
Власть Недвижимость Общество
«Лемана ПРО» вложит в складской комплекс под Новосибирском два миллиарда
20/06/25 16:00
Бизнес Власть
МТС и правительство НСО подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры
20/06/25 15:54
Бизнес
Дело замглавы ТУАД Константина Громенко передали в суд Новосибирска
20/06/25 15:14
Бизнес Право&Порядок
Власти Новосибирска назвали срок устранения подтопления улиц после дождя
20/06/25 15:00
Город Общество
В Новосибирской области планируют провести переоценку всех земельных участков
20/06/25 14:00
Недвижимость
В Новосибирской области началась приемная кампания в вузы и колледжи
20/06/25 13:00
Образование Общество
Новосибирскую рыбу распробовали в Арабских Эмиратах
20/06/25 12:00
Агропром Бизнес ВЭД
В Новосибирской области стартует избирательная кампания
20/06/25 11:30
Власть Политика
Крупный град и шквалистый ветер прогнозируют в Новосибирской области
20/06/25 11:00
Общество
Соглашение на ПМЭФ: билайн и ОТП Банк усилят защиту клиентов от мошенничества
20/06/25 10:13
Бизнес Технологии
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности