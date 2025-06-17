Новосибирская область находится на грани перепроизводства новостроек

Новосибирская область вошла в число регионов с «достаточно высоким» риском наступления кризиса перепроизводства новостроек. К таким выводам пришли аналитики Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

В регионе вывод недвижимости на 40,4% больше продаж, а реализация квартир меньше нормального значения на 2%. При этом стоимость квадратного метра ниже инфляции на 1,1%.

Помимо Новосибирской области в эту категорию вошли еще 27 субъектов федерации, в том числе Свердловская, Ленинградская, Омская и Томская области.

— Рынок ряда регионов близок к накоплению избыточных объемов новостроек. Девелоперам стоит внимательнее оценивать локальный спрос и осторожнее подходить к запуску новых проектов, — констатирует руководитель ЕРЗ Кирилл Хлопик.

Стоит отметить, что в число субъектов РФ с минимальным риском наступления кризиса перепроизводства новостроек вошел лишь один регион — Вологодская область. Здесь продажи превысили вывод новостроек на 184%. Однако стоимость квадратного метра обогнала инфляцию на 3,2%.

Напомним, в апреле 2025 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок 3 351 квартиру общей площадью 170,3 тыс кв. метров. По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в 2024 году за аналогичный период было выведено 5058 квартир, а в 2023 году — 7071 квартира. За первые четыре месяца, по подсчетам аналитика, сокращение выведенных квартир составляет 24,4% по сравнению с 2024 годом и 47% — по сравнению с 2023-м.

Ранее редакция сообщала, что от покупки квартир отказались 70% россиян.