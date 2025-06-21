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Самая сложная «концессионная» школа в Новосибирске выставлена на торги

  • 21/06/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Самая сложная «концессионная» школа в Новосибирске выставлена на торги
По сравнению с первой попыткой, стоимость всех шести объектов снизилась на 1,6 млрд рублей

Объявлен поиск подрядчика на строительство последней из шести школ, которые Новосибирская область уже несколько лет пытается возвести по концессии. На торги выставлен самый сложный объект — общеобразовательная школа на 1100 мест по улице Виктора Шевелева в Кировском районе.

Источники Infopro54 на строительном рынке рассказывали, что интерес к достройке школы на Шевелева проявляла одна из строительных компаний, которая была готова сдать объект в эксплуатацию к сентябрю 2026 года. Однако потом ее планы изменились.

— По этой школе сложный участок. Здесь изначально нужно было подсыпать грунт, хотя бы до уровня расположенного рядом детского сада, то есть полтора-два метра. Сейчас установили сваи, но под ними вода и прокладывать там инженерную инфраструктуру невозможно. Кроме того, на участке бьют родники. Сейчас вода стекает в образовавшееся на участке озерцо, а уходить ей некуда, так как дренажная труба отвода забилась, — пояснял собеседник редакции.

Стартовая цена контракта составляет 1,8 млрд рублей. В первом тендере, который был объявлен в мае — 2,1 млрд, то есть закупка подешевела почти на 300 млн рублей. Объект подрядчик также должен сдать к концу декабря 2026 года.

Напомним, ранее торги были объявлены по строительству школ на улицах Большая, Пролетарская, Снежиной, Сотникова и Спортивная. Совокупная экономия по всем шести объектам еще до старта тендера составляет 1,6 млрд рублей. При объявлении первых торгов область планировала заплатить за строительство шести школ почти 12 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что все концессионные школы в Новосибирске планируют снести

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска торги концессия


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