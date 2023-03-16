Цена на аренду квартир в Новосибирске за год не изменилась

В перспективе месяца спрос на аренду квартир в Новосибирске упал — за месяц с января на 2,5%. Однако за год наблюдается положительная динамика — спрос увеличился на 28,1% в феврале 2023 года относительно февраля 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба Авито.Недвижимость. В целом динамика изменения спроса на рынке долгосрочной аренды квартир за год в Сибири следующая: Барнаул — +15,5% (-5,1% за месяц), Иркутск — +11,9% (-6,9% за месяц), Красноярск — +17,9% (-11,5% за месяц), Омск — +1,1% (-13,4% за месяц), Томск — +51,7% (-9,1% за месяц).

За год больше всего в России вырос спрос на студии и многокомнатные квартиры — россияне стали интересоваться арендой таких квартир на 23,3% и 17,5% чаще. Значительнее всего за год спрос на долгосрочную аренду квартир вырос в Томске, Уфе и Сочи — на 51,7%, 36,3% и 30,5% соответственно.

При этом объем предложения на рынке долгосрочной аренды квартир за год в Сибири вырос практически во всех регионах: Барнаул — 24,1% (7,3% за месяц), Иркутск — 17,4% (2,5% за месяц), Красноярск — 28,7% (2,5% за месяц), Новосибирск — 29,1% (4,3% за месяц), Омск — -9,8% (-4,3% за месяц), Томск — 6,5% (3,7% за месяц).

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в России также продолжает расти — за месяц на 2,7%. За год количество квартир в аренде в стране возросло на 36,9%. Предложений на рынке долгосрочной аренды в Москве вырос намного значительнее, чем по России — на 125,9% в феврале 2023 года относительно февраля 2022-го.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область подтвердила готовность разместить облигации.