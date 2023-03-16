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«Сибстекло» увеличило мощности по обработке отходов

  • 16/03/2023, 16:42
«Сибстекло» увеличило мощности переработки стекла
Суммарный объем инвестиций в проект — около 200 млн рублей.

В ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке стеклобоя общей производительностью 180 тыс. тонн вторичного сырья в год. Суммарный объем инвестиций в проект — около 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга. По словам Антона Мора, генерального директора «Сибстекла», мощность первой очереди составляет 60 тыс. тонн вторичного сырья в год — в три раза больше, чем на полуавтоматической конвейерной линии для подготовки стеклобоя.

— В рамках первого этапа установили магнитные сепараторы для выборки железных элементов; механизированная подача стеклобоя осуществляется по транспортерным лентам, двукратное дробление — при помощи специальных машин. Таким образом, сейчас мы существенно улучшаем характеристики отходов стекла — в частности, благодаря этому металл не попадет в бассейн печей и не осядет на дне, что могло бы вызвать коррозию огнеупорной кладки Мощность по обработке отходов стекла увеличится до 180 тыс. тонн в год, — отмечает Мор.

Вторую очередь проекта будет запущена в течение полугода. Также Антон Мор отметил, что решение на государственном уровне инфраструктурных проблем, влияющих на объемы утилизации, позволит обеспечить стабильные поставки стеклобоя.

ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) — якорный резидент индустриального парка — специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок — регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан.

 

Ранее редакция сообщала о том, что объем господдержки новосибирских аграриев увеличат в полтора раза.

Фото предоставлено пресс-служба РАТМ Холдинга

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : утилизация отходов переработка стекла переработка вторсырья


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