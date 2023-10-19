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Цена жизни 10 миллионов: киллер рассказал подробности покушения на бизнесмена в Новосибирске

  • 19/10/2023, 12:20
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Киллер рассказал подробности покушения на бизнесмена в Новосибирске
За убийство миллионера стрелок должен был получить от заказчика 10 миллионов рублей.

Следователи по крупицам восстанавливают страшную картину расправы над миллионером, в которого выпустили не менее 7 пуль на парковке у дома по улице Ипподромской в Новосибирске. Напомним, покушение было совершено в ночь на 14 августа 2023 года.

Накануне оперативники задержали двух фигурантов. Один из них ― киллер, а второй ― водитель. Вычислить преступников криминалистам удалось с помощью видео с камер наблюдения. Была проведена очень сложная и кропотливая работа. К счастью, недалеко от места ЧП на кадрах засветился автомобиль преступников ― Хендай «Аванте». На нем стрелок приехал на парковку, а затем вместе с подельником скрылся в неизвестном направлении.

Перед тем, как пойти на дело киллер встретился с заказчиком. Недоброжелателем 40-летнего бизнесмена Владимира Ф. оказался тоже состоятельный человек, который имел с ним партнерские отношения.

― И жертва и заказчик ― миллионеры. Занимались бизнесом и вступили в конфликт на почве финансовых разногласий, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Заказчик предложил киллеру 10 миллионов рублей. Тот согласился.

На дело стрелок взял с собой знакомого жителя Новосибирска ― 36-летнего Александра Ц. Мужчина охотно согласился на роль водителя, так как через несколько дней после покушения планировал отмечать свой день рождение. Сумма в 5 миллионов рублей Александра вполне устраивала.

― 14 августа 2023 года около 22 часов, киллер и водитель приехали на парковку у дома № 8 на улице Ипподромской. Они дожидались, когда объект вернется в свою съемную квартиру. Заметив автомобиль жертвы, стрелок вышел из машины товарища и проследовал за бизнесменом. Улучив удачный момент, когда Владимир повернется спиной, киллер произвел несколько выстрелов. Он решил, что выполнил свою работу до конца, поэтому спешно покинул место преступления, ― сообщил источник.

Но миллионеру повезло. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить Владимиру жизнь.  Несколько месяцев бизнесмен провел в больнице, а теперь уже чувствует себя хорошо и готов сотрудничать со следствием.

В настоящее время сыщики устанавливают местонахождение заказчика убийства. Предположительно, он скрывается за границей.

― В связи с тем, что организатор преступления от органов следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. Двум исполнителям предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство и по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Журналисты Infopro54 следят за развитием этой истории.

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области/скриншот с видео

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : СК покушение на убийство киллер задержание


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