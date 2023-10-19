Задержаны киллеры, стрелявшие в бизнесмена на парковке в Новосибирске

Следователям и оперативникам удалось выйти на след преступников, которые совершили покушение на жизнь бизнесмена в Новосибирске.

Напомним, в ночь на 15-е августа на парковке возле дома на улице Ипподромской мужчина в темной одежде и капюшоне подкараулил свою жертву и выпустил в нее не менее 7 пуль. Очевидцами стрельбы стали работники ближайшей кофейни, они оперативно вызвали раненому скорую помощь. Благодаря этому бизнесмен остался жив, хоть и провел долгое время в реанимации.

Жестокая расправа попала на камеры видеонаблюдения. Следователи по крупицам восстанавливали информацию. Благодаря современным техническим средствам, которыми обладают сейчас криминалисты, удалось вычислить киллера и автомобиль, на котором он скрылся.

― По уголовному делу задержаны двое подозреваемых. Сейчас они находятся в изоляторе. Один из них ― стрелок, а второй ― водитель, который привозил и увозил первого с места преступления, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Более подробную информацию о покушении редакция опубликует в ближайшее время.