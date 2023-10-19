В Госдуме разработали ряд способов компенсации советских вкладов

Рабочая группа Госдумы подготовила предложения для компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Владимира Сенина, предлагается начать выплаты гражданам 78 лет и старше.

— Живых вкладчиков не так много, порядка четырех млн. Если мы еще поделим на возрастные категории, эта цифра не кажется столь ужасной, — цитирует Сенина ТАСС.

Кроме того, на обсуждение выдвигался вариант перевода дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка, а также согласование с кредитной организацией и Минфином размеров «приоритетных выплат вкладчикам».

В 1995 году был принят закон о восстановлении и обеспечении сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, а также во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Для этого сбережения должны перевести в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется на основе изменений контрольной и базовой стоимости «необходимого социального набора». Между тем еще не приняты законы, регулирующие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства и их обслуживание. В связи с этим с 2003 года каждый год приостанавливается закон «О базовой стоимости необходимого социального набора».

Согласно инициативе рабочей группы Госдумы, предлагается бессрочно приостановить закон или признать его утратившим силу, добавил Сенин.

Ранее редакция сообщала, что законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии рассмотрит Госдума.