Центр «Мой бизнес» начал работать в Новосибирске

Центр получил прописку в жилом комплексе «Флотилия» на улице Сибревкома, 9, недалеко от станции метро Октябрьская. Его площадь — около 2 тысяч кв.м. На единой площадке разместились организации, составляющие инфраструктуру региональной поддержки бизнеса: Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Государственный фонд развития промышленности, центр поддержки предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, центр поддержки экспорта, офис АО «МСП Банк», аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. Кроме того, на площадке можно получить консультации по бизнес-вопросам от специалистов МФЦ.

Вместе с фронт-офисом в центре есть несколько залов разной площади и вместимости для проведения конференций, семинаров, переговоров, а также коворкинг.

Центр «Мой бизнес» открылся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривающего создание таких объектов во всех регионах страны. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки, в рамках нацпроекта в центр были вложены около 130 млн рублей на ремонт, оборудование, мебель, связь (из них порядка 70 млн рублей — средства областного бюджета).

— Все консультационные услуги центр будет предоставлять бесплатно. Переезд организаций на единую площадку не приведет к сокращению числа работающих и помогающих бизнесу специалистов и консультантов. Самое важное — это полноценное общение и возможность получить ответы на любые вопросы, касающиеся ведения и создания бизнеса, — говорит Семка.

Сергей Семка особо отметил удачное расположение центра: вблизи крупных транспортных артерий, недалеко от остановок общественного транспорта и метро. Сам центр оборудован парковками и доступен для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат уверен, что центр «Мой бизнес» станет той площадкой, где обычный человек сможет превратиться в предпринимателя.

— В настоящее время в Новосибирской области зарегистрированы 17 тысяч самозанятых и 145 тысяч предпринимателей. Это 6 место в стране. Я очень надеюсь, что центр «Мой бизнес» привлечет предприимчивых людей. Здесь они получат всю необходимую информацию и помощь и смогут начать свое дело. А значит, вклад малого бизнеса в экономику области будет расти дальше. Надеюсь, что работа с центром «Мой бизнес» убедит предпринимателей в том, что бизнес в нашей стране можно вести цивилизованно, что, начиная свое дело, можно быть уверенным в завтрашнем дне, — сказал Мамулат.

Директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» Михаил Космынин подчеркнул, что за год удалось проделать огромный объем работ для формирования единой площадки поддержи бизнеса.

На площадке центра предпринимателям в настоящее время предоставляют следующие услуги: упаковка франшиз, сертификация и патентование, продвижение продукции, участие в выставках, налаживание связей с предпринимательскими сообществами, тестирование начинающих бизнесменов, обучение, мастер-классы, поиск партнеров в зарубежных странах, консультирование по ВЭД, перевод коммерческих предложений на иностранные языки, экспертиза и сопровождение экспортных контрактов, вхождение на маркетплейсы, поручительства по кредитам, банковским гарантиям, займам, лизингу, при недостатке собственного обеспечения для СМП, выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, льготное кредитование промышленных предприятий, участие в новых программах поддержки «Цифровизация промышленности», «Лизинговые проекты», «Бережливое производство».

Михаил Космынин также выразил надежду, что со временем список организаций, работающих на этой площадке, будет расширен.

— Мы планируем работать со всеми общественными организациями и объединениями бизнесменов, с «Опорой России», с «Деловой Россией», с торгово-промышленными палатами — городской и областной. На этой площадке мы также планируем проводить консультационные дни с органами государственной власти, чтобы предприниматели могли получить консультацию налоговой или таможенной службы непосредственно от сотрудников этих служб, — поделился Космынин.

По его словам, новая площадка не планирует ограничивать и время своей работы. После завершения рабочего дня консультантов, в вечерние часы здесь могут проходить любые другие интересные неформальные мероприятия для предпринимателей.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров указал на то, что центр начал работу еще до дня формального открытия.

— Инфраструктурные подразделения не прерывали своей работы и начинали работать с предпринимателями сразу после переезда на новую площадку. Я думаю, что наш центр — это одна из лучших площадок в стране. Он должен стать местом притяжения для бизнеса. На этой площадке могут объединить усилия и министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, и министерство финансов, и министерство науки и инновационной политики, и министерство образования. Надеюсь, что здесь будут приниматься важные решения по продвижению идей предпринимательства, что центр «Мой бизнес» станет новой вехой в развитии малого и среднего бизнеса в нашей области, — подчеркнул Гончаров.

Центр «Мой бизнес» работает ежедневно с 9 до 18 часов, в пятницу до 17 (суббота, воскресенье — выходные). Телефон для справок 8-800-600-34-07.

Материал опубликован по заказу АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Сайт: mbnso.ru

Телефон горячей линии поддержки предпринимателей 8-800-600-34-07.

Фото предоставлено АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».