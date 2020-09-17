Новосибирские предприятия оштрафованы на 1,5 млн рублей за нарушения санитарных норм в период противодействия коронавирусу

Региональным минпромторгом совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжаются проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности, масочного режима на предприятиях общепита, в фитнес-центрах, торговых и иных объектах в условиях противодействия коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На особом контроле органов власти – ресторанный дворик за гостиницей «Центральная» в г. Новосибирске, где ранее на предприятиях уличного общепита были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также кафе и рестораны на ул. Советской. В отношении заведений проводятся повторные проверки, — подчеркнули в пресс-службе.

Среди недавних контрольных мероприятий – проведенные 11 сентября в Ленинском районе г. Новосибирска проверки ряда торговых точек, нарушений не было выявлено. 16 сентября в Железнодорожном районе проверено два предприятия – магазин «Мария Ра» и супермаркет «Ярче». По итогам проверки в супермаркете выявлено отсутствие бактерицидной лампы рециркуляторного типа. Сотрудниками управления Роспотребнадзора возбуждено административное производство по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

— По данным регионального минпромторга, в отношении проверенных 2000 объектов возбуждено 83 дела об административных правонарушениях, судами вынесено 54 постановления о штрафах на общую сумму более 1,5 млн рублей, — уточнили в региональном правительстве.

Поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д. С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади. С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами, с 11 августа – работа бань и саун, с 12 сентября – работа театров, кинотеатров и концертных организаций, с 17 сентября – работа аквапарков, а также проведение научных конференций, форумов, симпозиумов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области