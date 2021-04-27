Центр Новосибирска моют с шампунем

В ближайшие дни в районах Новосибирска должна стартовать уборка улиц с использованием специальных шампуней. Соответствующее поручение мэр Анатолий Локоть дал профильным подразделениям. Пока такой принцип уборки реализуется только в центре города.

— Сегодня на совещании я поставил задачу распространить эту практику по всей территории города, чтобы все ДЭУ начали применять эту технику, что особенно важно в предпраздничный период, — заявил градоначальник на еженедельной пресс-конференции. — Будем промывать улицы с помощью специальных средств, которые в обиходе называют шампунями.

По словам мэра, преимущество такой технологии перед просто мытьем водой в том, что она связывает частицы пыли, которые потом проще смести уборочной техникой.

— Просто вода не смывает пыль с поверхности дорог и тротуаров, — поясняет градоначальник. — Она быстро высыхает, пыль остается — и все приходится начинать сначала. А после дождей ситуация может ухудшиться: пыль никуда не ушла, эти твердые взвеси осели, жидкость испарилась, и к этому еще добавилась грязь, которую принесли ручьи. Специальные шампуни, которые связывают частицы, позволяют им слепиться и создать условия, чтобы потом пылесосом, уборочной техникой их убрать. Москва добивается этого эффекта уже давно, обильно применяя в большом количестве на каждый квадратный метр эти шампуни.

Напомним, что состояние и уборка городских улиц на прошлой неделе стали поводом для критики на сессии Заксобрания со стороны депутатов, представляющих фракцию «Единая Россия».

Что касается чистоты воздуха на территории Новосибирска, то, помимо уже накопившейся пыли, стоящий над городом несколько дней смог связывают с лесными пожарами и палом травы в сельских районах области.

По информации мэрии Новосибирска, по итогам весеннего субботника, в котором приняли участие 97 тысяч человек, 792 единицы техники, были вывезены 4,5 тысячи тонн грязи и мусора.