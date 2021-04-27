«ВКонтакте» впервые потеряла лидерство в рейтинге приложений по времени использования пользователями

Таким образом, TikTok занял первое место по этому показателю в РФ, обойдя соцсеть «ВКонтакте», аудитория которой провела в приложении 11,08 млрд минут.

Эксперты полагают, что TikTok заменил пользователям телевизор, а в обычных соцсетях провести много времени гораздо труднее, сообщает РБК со ссылкой на закрытые данные аналитической компании AppAnnie.

Согласно данным аналитиков, за неделю все пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 миллиарда минут, а в TikTok — 13,93 миллиарда минут. При этом недельная аудитория TikTok значительно меньше, чем у «ВКонтакте»: 29 миллионов пользователей против 49 миллионов.

По средним цифрам на пользователя преимущество TikTok еще более значительно — около восьми часов в неделю против 3 часов 46 минут у «ВКонтакте».

До апреля 2021 года соцсеть «ВКонтакте» была лидером по времени, проведенному пользователями внутри приложений. Сейчас вслед за TikTok и «ВКонтакте» идут Instagram, «Одноклассники» и Facebook.

Руководитель российского подразделения партнерской сети Admitad Екатерина Бибик объяснила лидерство TikTok самой структурой приложения: «пользователь сразу же попадает в бесконечную ленту роликов».