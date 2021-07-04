Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

Муниципальный центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» станет туристско-информационным центром города.

— Мы решили расширить функции центра «Сибирь-Хоккайдо», чтобы он занимался не только международным сотрудничеством, но и развитием внутреннего туризма. За основу берем те направления, которые близки по функционалу, например, детский туризм. У нас есть зоопарк и дельфинарий, привлекательные места для жителей города и области — они могут быть привлекательны для всей страны. Также надеемся, что когда спадет пандемия, мы сможем развивать событийный туризм, ведь у нас в городе проводится много интересных фестивалей. Начало такой большой и серьезной работы невозможно без создания «лица» — информационного центра — нашей визитной карточки», — отмечает заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Сейчас в центре «Сибирь-Хоккайдо» занимаются разработкой маршрутов, в которые войдут культурно-развлекательные и образовательные объекты. Один маршрут связан с теорией большого взрыва: в число объектов маршрута войдут Институт ядерной физики СО РАН, Музей эволюции земли в НГУ, Большой новосибирский планетарий. Второй маршрут связан с наукой о жизни: он будет включать посещение музея эволюции, ботанического сада СО РАН, зоопарка и, возможно, Института цитологии и генетики СО РАН. Этой осенью центр также планирует провести пилотный фестиваль научно-познавательного туризма с рабочим названием «Новотерра».

В муниципалитете также планируют разработать портал, на котором будет представлена информация в том числе в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею и в рамках общероссийского проекта «Новогодняя столица России 2022-2023».