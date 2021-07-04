Эксперты международной выставки «Intersec Buenos Aires» в Аргентине высоко оценили пожарные системы сигнализации «Страж» от российского производителя «ЛОГОС»

Они имеют массу серьезных технических преимуществ, но при этом сохраняют доступную цену для покупателя, что несомненно является важным условием для роста продаж.

Пожарные системы сигнализации – это готовые комплекты устройств, в которые входят датчики дыма, датчики температуры воздуха, сирена звукового оповещения, маяк светового оповещения, контрольная панель управления, датчики охраны.

Как только в зоне контроля датчиков будет обнаружено горение, задымление, критическая температура, движение (если подключить охранные датчики), система незамедлительно поднимет тревогу. При этом предусмотрено оповещение на мобильный телефон (в виде СМС сообщения или уведомления в мобильном приложении).

Получать тревожные уведомления, а также управлять функциями и настройками системы пользователь может удаленно, находясь при этом в любой точке мира с доступом в интернет или к сети сотовой связи. Сигнал между компонентами системы передается по радиочастотному каналу (GSM, 4G, 3G, Wi-Fi), что избавляет от необходимости прокладывать по территории провода и кабели, значительно упрощая монтаж, установку, настройку системы на объекте.

Контрольная панель управления оборудована встроенным сенсорным экраном, что дает возможность комфортно управлять системой в одно касание.

Благодаря большому количеству разъемов, универсальным интерфейсам и технической совместимости, к системе можно подключить большое количество охранных датчиков, а также видеокамер.

В итоге пожарные системы сигнализации можно сделать эффективным средством охраны и контроля территории, с возможностью в любой момент увидеть происходящее прямо на экране своего смартфона.

Благодаря этому, системы могут быть использованы для различных целей, помимо пожарной безопасности. Например, как сигнализацию в гараж. В этом случае как только в ваш гараж попытается проникнуть посторонний или возникнет угроза пожара, датчики движения (или дыма) сработают, поднимется тревога, вы получите оповещение на телефон и сможете увидеть все происходящее, чтобы правильно оценить обстановку.

Особенности сигнализаций

В рамках выставки экспертами были проведены контрольные испытания представленного производителями оборудования. Тщательно протестировав отечественные пожарные сигнализации, специалисты выделили в них следующие преимущества.

Оповещения и удаленный доступ через Wi — Fi , 4 G каналы . Чтобы отправлять оповещения и предоставлять пользователю, удаленный доступ к функциям и настройкам, система выходит в интернет. Для этой цели используется действующая на объекте Wi—Fi сеть или канал мобильного интернета 4G.

. Чтобы отправлять оповещения и предоставлять пользователю, удаленный доступ к функциям и настройкам, система выходит в интернет. Для этой цели используется действующая на объекте Wi—Fi сеть или канал мобильного интернета 4G. Поддержка проводных и беспроводных охранных датчиков . Пожарные системы сигнализации поддерживают работу не только с пожарными датчиками, но также с различными проводными и беспроводными датчиками движения, звука, разбития и т.д.

. Пожарные системы сигнализации поддерживают работу не только с пожарными датчиками, но также с различными проводными и беспроводными датчиками движения, звука, разбития и т.д. Возможность частичной постановки на охрану. Контролируемая системой площадь может делиться на большое количество раздельных зон, в зависимости от количества подключенных к системе датчиков. Для разных зон можно установить разное расписание постановки на охрану и условия срабатывания тревоги.

Контролируемая системой площадь может делиться на большое количество раздельных зон, в зависимости от количества подключенных к системе датчиков. Для разных зон можно установить разное расписание постановки на охрану и условия срабатывания тревоги. Возможность подключения к системе камер видеонаблюдения. Подключив к системе сигнализации видеокамеры, пользователь сможет удаленно просматривать обстановку на контролируемой территории прямо на экране своего смартфона, находясь при этом в любой точке мира.

Длительная автономная работа системы от аккумулятора. Если на объекте отключится подача электроэнергии, пожарная система сигнализации еще долгое время сможет функционировать автономно, получая питание от собственного аккумулятора.

Если на объекте отключится подача электроэнергии, пожарная система сигнализации еще долгое время сможет функционировать автономно, получая питание от собственного аккумулятора. Бесконтактные RFID брелоки в комплекте . Находясь на месте установки системы, пользователь может ставить её в рабочий режим и снимать с защиты при помощи маленького удобного брелока.

. Находясь на месте установки системы, пользователь может ставить её в рабочий режим и снимать с защиты при помощи маленького удобного брелока. Современная панель управления с сенсорным дисплеем. Простым касанием пальца можно управлять системой, менять настройки, просматривать рабочую информацию. Панель имеет стильный дизайн и не испортит собой интерьер помещения.

Простым касанием пальца можно управлять системой, менять настройки, просматривать рабочую информацию. Панель имеет стильный дизайн и не испортит собой интерьер помещения. Режим интерком связи . Находясь в любой точке мира с доступом в интернет, пользователь может переговорить с людьми, находящимися вблизи пожарной системы сигнализации. Это поможет спугнуть нарушителей, либо отдать команды работникам, сообщить ценную информацию прибывшим на место экстренным службам.

. Находясь в любой точке мира с доступом в интернет, пользователь может переговорить с людьми, находящимися вблизи пожарной системы сигнализации. Это поможет спугнуть нарушителей, либо отдать команды работникам, сообщить ценную информацию прибывшим на место экстренным службам. Возможность нормальной работы в неотапливаемых помещениях. Система готова к работе при экстремально низких температурах, что делает её отличны решением для установки в загородном доме зимой, когда хозяева отсутствуют.

Этот набор преимуществ в сочетании с простотой эксплуатации и доступной ценой сделает данные системы пожарной сигнализации лидерами рынка в короткий срок, уверены маркетологи.

Лидеры продаж GSM сигнализаций по итогам прошедшего года:

Беспроводная GSM сигнализация «Страж Элемент-GSM»

Беспроводная GSM сигнализация «Страж Рубеж-GSM/Wi-Fi/PSTN»

Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация «Страж Око+»

Беспроводная GSM/Wi-Fi сигнализация «Страж Стрелец (GSM/Wi-Fi)»

Характеристики сигнализаци

Выбирая сигнализацию в гараж или пожарную систему сигнализации для своих целей, следует ориентироваться на следующие показатели.

Максимальное количество проводных и беспроводных датчиков, которые можно подключить к системе. Это важно, если в будущем планируется расширять базовый комплект.

Это важно, если в будущем планируется расширять базовый комплект. Список частот и каналов связи, на которых система может принимать сигнал от беспроводных датчиков и выходить в интернет . Это может быть сеть Wi—Fi, каналы мобильного интернета 3G и 4G, сотовая сеть GSM.

. Это может быть сеть Wi—Fi, каналы мобильного интернета 3G и 4G, сотовая сеть GSM. Параметры встроенного аккумулятора . Указывается его тип, мощность, потребляемый ток, количество часов автономной работы системы без подключения к сети электрического тока.

. Указывается его тип, мощность, потребляемый ток, количество часов автономной работы системы без подключения к сети электрического тока. Количество номеров мобильных телефонов, которые можно сохранить в памяти системы . На эти номера при тревоге будут совершаться автоматические звонки и отправятся СМС сообщения.

. На эти номера при тревоге будут совершаться автоматические звонки и отправятся СМС сообщения. Температурный режим работы системы. Указывается предельно низкая и предельно высокая температура в градусах Цельсия, при которой система может стабильно функционировать.

Указывается предельно низкая и предельно высокая температура в градусах Цельсия, при которой система может стабильно функционировать. Громкость сирены звукового оповещения . Указывается в дБ.

. Указывается в дБ. Размер и вес всех устройств, входящих в базовую комплектацию. Указывается вес без упаковки.

Если сравнить характеристики данных систем с ценовыми конкурентами (и даже с некоторыми более дорогими моделями), можно увидеть явное превосходство. В сравнении поможет таблица.

Поэтому специалисты уверены в огромном потенциале пожарных систем сигнализации и их скором выходе на лидирующие торговые позиции.

Смотрите видео по настройке и демонстрации работы сигнализаций «Страж» https://www.videogsm.ru/gsm-alarm.php и все станет ясно и понятно.



Комплектация беспроводной GSM сигнализации — Страж Элемент-GSM



Подготовка к работе беспроводной GSM сигнализации — Страж Элемент-GSM



СТРАЖ СТРЕЛЕЦ комплектация