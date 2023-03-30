Центр социального обслуживания в Ленинском районе после реновации будет проводить реабилитацию участников СВО

В Новосибирске продолжается реновация учреждений городской социальной отрасли, сообщает пресс-служба мэрии города.

Комплексные центры социального обслуживания населения ремонтируют и оснащают уникальным оборудованием, которое, в частности, будет применяться для реабилитации участников СВО, заявил на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— В 2021 году проведена реорганизация департамента по социальной политике мэрии: перестроена работа, оптимизирована структура, объединены отдельные подразделения и учреждения. В результате реорганизации мы сэкономили заметную сумму бюджетных средств, которые направили на совершенствование материальной базы. В частности, средства пошли на ремонт комплексных центров социального обслуживания населения, – отметил мэр Анатолий Локоть. — Сегодня в городе ведётся масштабная работа по корректировке деятельности комплексных центров. Они будут оказывать населению не только традиционные социальные услуги, но и вести реабилитацию военных, вернувшихся из зоны боевых действий. Специалисты КЦСОНа Ленинского района также займутся этим важным направлением.

Сейчас идёт реновация филиала Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района, расположенного в 1-м переулке Серафимовича, 2. В филиале проводят работу по социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, направленную в том числе на сохранение и укрепление психического и физического здоровья, формирование активной жизненной позиции, развитие и реализацию творческого и интеллектуального потенциала получателей социальных услуг. В 2022 году в отделении обслужили 230 человек, в том числе 201 инвалида. После реновации планируется увеличить число обслуживаемых горожан вдвое.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, сроки окончания ремонта в Комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района определены – в начале июня учреждение должно приступить к работе.

— В ходе реновации мы не просто делаем ремонт в помещениях центров, мы меняем подходы к работе с людьми, к реабилитации, создаём благоприятную атмосферу, чтобы здесь была уютная обстановка, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. — В этом центре будет расположена большая реабилитационная зона, мы приобрели уникальное оборудование, которое, помимо нашего города, есть только в Санкт-Петербурге. Оно позволит проводить социальную, психологическую и иную реабилитацию, возвращать человека к обычной жизни после тяжелого заболевания, а также после участия в боевых действиях. Задача обеспечить условия для реабилитации военнослужащих и их семей поставлена президентом РФ. В июне мы сможем приступить к оказанию таких услуг».

По словам Ольги Незамаевой, поэтапно будут обновлены все социальные учреждения города. Уже прошёл реновацию комплексный центр в Кировском районе, все три площадки комплекса в Ленинском районе, в том числе и отделение по адресу: 1-й переулок Серафимовича, 2 тоже проходят реновацию. Такие же процессы идут в комплексном центре Октябрьского района, там также преобразуются три площадки. В этом году начинается реновация комплексного центра в Советском районе, учреждение будет практически построено заново. На очереди – отделение реабилитации детей комплексного центра Первомайского района.

Программа реновации включает в себя проведение ремонта, а также приобретение новейшего оборудования, внедрение новых форматов и протоколов работы социальных служб. Результатом этой работы должно стать увеличение количества обслуживаемых граждан в учреждениях городской социальной отрасли на 30 %.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска