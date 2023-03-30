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Для строительства водозаборных сооружений в Бердске ищут подрядчика

  • 30/03/2023, 12:38
Автор:
Водонасосная станция в Бердске
Подготовку проектной документации и строительство объекта оценили в 590 млн рублей.

МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») объявил аукцион по водозаборным сооружениям Бердска на Новосибирском водохранилище — насосной станции первого подъема. Подрядчик должен подготовить проектную документацию и выполнить работы по строительству объекта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Под строительство выделен участок на правом берегу Новосибирского водохранилища площадью 25 289,0 кв.м.  Производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м.

Кроме того, подрядчику предстоит выполнить работы по благоустройству прилегающей территории: работы по берегоукреплению, ограждению территории земельного участка, охраны и видеонаблюдения, устройства подъездов с твердым покрытием, озеленения территории.

модернизация коммунальной инфраструктуры

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Работы по объекту разделены на несколько этапов. Так, подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий должно быть завершено до 30 ноября 2023 года, а работы по строительству вводу объекта в эксплуатацию — до 30 октября 2024 года.

Начальная цена контракта составляет 590,00 млн. руб. с НДС. Источники финансирования строительства объекта: 80% — средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», 20% — средства бюджета Новосибирской области.

Напомним, предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет 636 млн. руб. с НДС. В конце января МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») заключил контракт на разработку проектной документации объекта с ООО «Е-Кад Инжиниринг» (Екатеринбург), которая выиграла тендер. Компания предложила выполнить работу за 43 млн рублей (вместо 50,9 млн рублей).

Новосибирская область подала заявку в фонд модернизации ЖКХ на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд рублей. Регион уже участвовал в данной программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Кроме того, одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения и р.п. Мошково.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске выбрали главу городской администрации — Романа Бурдина.

Фото: pixabay.com, balouriarajesh

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : модернизация коммунальной инфраструктуры водозаборные сооружения в Бердске


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