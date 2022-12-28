Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области

28 декабря в Иркутской области открылся центр сопровождения семей участников специальной военной операции. В центре семьи могут получить психологическую или юридическую помощь, решить различные трудные жизненные ситуации, вопросы по мерам социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

— Сегодня мы выстраиваем систему взаимодействия, в которую вовлечены органы региональной и местной власти, военкоматы, специалисты в различных отраслях, в том числе психологи и юристы, — отметил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

Центр действует на базе учебно-методического центра развития социального обслуживания, подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства региона, где также действует единый контактный центр (ЕКЦ) по вопросам предоставления мер социальной поддержки. С момента открытия ЕКЦ, 15 сентября 2022 года, поступило 8 575 звонков, из них 2 704 – от семей участников спецоперации.

— На номер поддержки стали поступать звонки и с другими просьбами: по вопросам психологической поддержки и получения правовых консультаций. Поэтому мы приняли решение об открытии центра сопровождения, — отметила Светлана Клецкина, директор ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания».

Работа центра осуществляется в очно-дистанционном формате при поддержке и во взаимодействии с органами местного самоуправления. Для обеспечения доступа к услугам центра в отдаленных территориях на базе учреждений, подведомственных министерству соцразвития, на базе органов местного самоуправления будут организованы кабинеты цифрового доступа для населения.

Ранее редакция сообщала о том, что участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой.