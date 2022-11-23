Участникам спецоперации «посодействуют» с ипотекой

Ноябрьская сессия Заксобрания Новосибирской области рассмотрит законодательную инициативу к депутатам федерального уровня по поводу того, чтобы сделать ипотеку доступной для мобилизованных участников спецоперации. Дело в том, что, как следует из проекта обращения областных депутатов к федеральным, мобилизованным гражданам банки отказывают в предоставлении таких кредитов.

Участников спецоперации ставят в стоп-лист в банках К депутатам Законодательного Собрания поступают обращения о невозможности заключения договора об ипотеке лицами, призванными на военную службу по мобилизации, а также лицами, принимающими участие в специальной военной операции, — говорится в тексте обращения. — Кредитные организации отказывают в заключении такого договора с вышеуказанными лицами по различным причинам. В связи с тем, что действующее правовое регулирование не позволяет решить обозначенную проблему на региональном уровне, просим оказать содействие в решении проблемы лиц, призванных по мобилизации, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции, при заключении договора об ипотеке.

При этом речи о том, чтобы «скосить» размер по ипотечным выплатам военнослужащим, уже участвующим с спецоперации, не идёт. Максимум, на что они могут претендовать в части ипотечных поблажек — это кредитные каникулы на период мобилизации, по истечению которого, участник спецоперации и его семья всё равно должны будут рассчитаться с банком сполна. Соответствующий закон был принят Госдумой РФ в сентябре. На полную компенсацию семья участника спецоперации может рассчитывать исключительно в случае его гибели.

— По кредиту, который получил заемщик, если с ним случилось несчастье, погиб, то, соответственно, обязательства прекращаются в полном объеме, — цитировало «Интерфакс» в конце сентября председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Напомним, что спецоперация России на территории Донбасса и Украины началась 24 февраля. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Ранее редакция сообщала о мерах поддержки для мобилизованных для участия в спецоперации предпринимателей.