На «Сиблитмаше» сменилось руководство

Генеральным директором ООО «Сиблитмаш» стала Лариса Анатольевна Шашукова, дата внесения информации в ЕГРЮЛ — 27 декабря. Ранее Лариса Шашукова работала на предприятии в должности заместителя гендиректора по экономике.Руководящая должность стала вакантной после ухода из жизни гендиректора и ключевого собственника «Сиблитмаша» Анатолия Масалова в середине декабря. По информации редакции, Шашукова является его дочерью.
Напомним, Лариса Шашукова была депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области прошлого созыва, в составе которого представляла фракцию КПРФ.
ООО «Сиблитмаш» — предприятие, специализирующееся на литейном машиностроении: это разработка и производство автоматических формовочных линий; машин и комплексов для литья под давлением; оборудования для выбивки литейных форм; пескометов; пневматических встряхивающих формовочных машин; машины формовочные импульсные низкого давления с подпрессовкой.
Ранее редакция сообщала о смене руководства на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток».
Фото: Заксобрание Новосибирской области
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