На «Сиблитмаше» сменилось руководство

Генеральным директором ООО «Сиблитмаш» стала Лариса Анатольевна Шашукова, дата внесения информации в ЕГРЮЛ — 27 декабря. Ранее Лариса Шашукова работала на предприятии в должности заместителя гендиректора по экономике.Руководящая должность стала вакантной после ухода из жизни гендиректора и ключевого собственника «Сиблитмаша» Анатолия Масалова в середине декабря. По информации редакции, Шашукова является его дочерью.

Напомним, Лариса Шашукова была депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области прошлого созыва, в составе которого представляла фракцию КПРФ.

ООО «Сиблитмаш» — предприятие, специализирующееся на литейном машиностроении: это разработка и производство автоматических формовочных линий; машин и комплексов для литья под давлением; оборудования для выбивки литейных форм; пескометов; пневматических встряхивающих формовочных машин; машины формовочные импульсные низкого давления с подпрессовкой.

За последние 20 лет на предприятии освоен выпуск оборудования для коксохимических батарей; оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин; пневмопробойники и комплектное оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций в грунте; тюбинги для проходки тоннелей метрополитенов и шахт. Литейное производство обеспечивает выпуск отливок из серого чугуна массой от 1кг до 15 тонн. Для нужд города завод поставляет плиты «вечных» трамвайных переездов и фасонные литые оградки газонов. Коллектив предприятия, который в настоящее время насчитывает более 700 человек, за 55 лет создал, изготовил и внедрил более 10000 литейных машин, 150 автоматических и комплексно-механизированных линий для литейных цехов различных отраслей промышленности и много другого сложного оборудования. Экономическая и социальная политика ООО «Сиблитмаш» ориентирована на его развитие как предприятия литейного машиностроения.

Ранее редакция сообщала о смене руководства на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов «Восток».