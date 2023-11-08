Центр театрального искусства появится в Новосибирске

Союз театральных деятелей Российской Федерации решил передать здание, расположенное на ул. Серебренниковская, 35 в Новосибирске собственность Новосибирской области. На его базе будет создано ГАУ культуры «Центр театрального искусства «Дом актёра». Это решение рассмотрело и одобрило правительства региона.

Центр будет решать задачи по организации и проведению театрализованных и культурно-досуговых мероприятий, а также оказывать практическую и методическую помощь театральным и образовательным организациям.

Как отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, новое учреждение культуры не только позволит проводить региональные, общероссийские и международные мероприятия в области театрального искусства и киноискусства, но и станет методическим центром для негосударственных, школьных и студенческих театров, откроет возможности для обучения деятелей киноиндустрии. Он напомнил, что в свете принятого в 2023 году закона «О государственной поддержке кинематографии в Новосибирской области» развитию этой сферы в регионе будет уделяться особое внимание.