Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» завалили исками в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области завален исками к организаторам музыкального фестиваля. Всего подано 7 исков. Об этом сообщается в картотеке дел.

Например, «Вымпел-коммуникации» требуют возместить почти 100 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине за предоставление услуг связи. Другие 6 были поданы в один день 2 ноября и касаются задолженности за размещение рекламы.

С исками обратились ООО «Урал-стрит» (38 тысяч рублей), компания «Р-сервис» (77 тысяч рублей), ООО «Группа компаний «АртБизнесЛайн» (171 тысяча рублей) и три ИП.

Общая сумма исков составила порядка 562 тысячи рублей.

Несколько исков суд уже удовлетворил.

Напомним, фестиваль «Ветер Сибири» проводился в Новосибирске в конце лета. В прошлом году организаторы резко свернули планы, заявив об отмене концерта в Бийске. Многие зрители не смогли тогда вернуть деньги за билеты. В Новосибирске рок-фестиваль прошел на аэродроме Мочище. Однако организация мероприятия вызвала бурю критики и негодования среди зрителей. Люди возмущались отсутствием вип-мест, которые они купили по завышенной стоимости, грязью и лужами на площадке.

Ранее редакция сообщала о том, что организаторы опозорили в соцсетях группу План Ломоносова.