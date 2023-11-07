Режиссер из Новосибирска показал кино полярникам в поселке Пирамида

Член Союза кинематографистов России и Русского географического общества Станислав Шуберт отправился покорять крайний север. В конце октября деятель искусства побывал в поселке Пирамида, где показал зрителям фильм Андрея Тарковского «Ностальгия» со старой кинопленки.

Условия для показа были по-настоящему суровые, в кинозале отсутствовало отопление. Поэтому до конца сеанса досидели только самые морозоустойчивые любители кино. В День народного единства, в другом российском посёлке Баренцбург состоялся первый плёночный киносеанс на восстановленной советской киноаппаратуре, в ремонте которой лично принимал участие новосибирский режиссер.

― Последний раз в местном доме культуры плёночное кино крутили в начале 2000-х, после чего всё было заброшено. В течение почти трёх месяцев я занимался восстановлением кинопроекторов выпуска конца 1960-х годов, ― рассказал Станислав Шуберт.

Задумка порадовать полярников фильмом с пленки удалось благодаря тому, что кто-то сохранил на острове запчасти для ремонта оборудования еще с советских времен. После сеанса все желающие побывали в аппаратной и своими глазами увидели процесс показа фильмов доцифровой эпохи.

Старинные показы для жителей севера станут регулярным развлечением в выходные на постоянной основе. Ждет баренцбуржцев и еще один подарок ― фильм Станислава Шуберта об их поселке, который в марте 2024 года отметит свое столетие.