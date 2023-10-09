Центр здоровья и спорта Акватонус выставлен на продажу в Новосибирске

На продажу выставили Центр здоровья и спорта «Акватонус», который находится в Новосибирске на пересечении улиц Пархоменко и Новосибирская. Цена составляет 230 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте N1.ru.

В объявлении сказано, что это 7-этажное здание было построено в 2016 году в районе с развитой транспортной инфраструктурой, в пешеходной и транспортной доступности. Для удобства посетителей здание оборудовано лифтом.

Земельный участок площадью 1270 кв.м. находится в собственности.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском продается база отдыха за 160 млн рублей.