Под Новосибирском продается база отдыха за 160 млн рублей

На берегу Обского водохранилища продают базу отдыха за 160 млн рублей. Об этом сообщает сайт N1.

— Комплекс функционирует круглый год с 2012 г. За это время у нас отдохнули более 300 000 человек, — говорится в сообщении.

Общая площадь участка на котором размещена база — 6 га.

Отмечается, что на базе 67 номеров разной категории — от домиков летнего типа до комфортабельных коттеджей на большую компанию. На базе может разместиться 265 человек.

— Продается собственником по личным причинам. Выход на сделку в короткие сроки, — указано в качестве причины отчуждения бизнеса.

Судя по указанным параметрам и имеющимся в объявлении фотографиям, речь идет о базе отдыха «Лукоморье». Ранее база уже выставлялась на торги.

Ранее редакция сообщала о том, что портрет Ленина продают за 5 млн рублей в Новосибирске.