Завершена пятая стадия надвижки пролётного строения на площадке строительства четвертого моста

На площадке строительства мостового перехода через реку Обь в Новосибирске завершена пятая стадия надвижки пролётного строения, сообщает пресс-служба Группы «ВИС». Специалисты строительного дивизиона надвинули 57 погонных метров смонтированной на берегу металлоконструкции весом 820 тонн.

— Всего с начала надвижки, стартовавшей в марте 2021 года, в сторону русла реки надвинуто 216 погонных метров, собрано 3,5 тыс. тонн металлоконструкций, включая аванбек. Общая длина пролётного строения моста составит 776 метров, масса – 10,4 тыс. тонн (включая аванбек – 154 тонны). Оно станет основой автодорожного полотна моста, протяжённость которого составит 1,56 км, — говорится в сообщении.

В настоящее время начата сборка металлоконструкций 6 стадии, после её завершения длина надвинутой части пролётного строения увеличится ещё на 47 погонных метров. Производственная фирма «ВИС» ведет работы сразу на 8 площадках на обоих берегах в круглосуточном режиме. Задействовано около 1100 человек, более 150 единиц техники.