Центробанк ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча

Для ограничения рисков начинающих инвесторов Центробанк обяжет брокеров ограничивать им размер кредитного плеча при маржинальных сделках, говорится в опубликованном проекте указания ЦБ.

Согласно документу, Банком России вводится новая категория инвесторов. Она будет называться КНУР (клиенты с начальным уровнем риска). К ней будут относиться те, чей опыт торговли с плечом составляет менее года.

Отмечается, что размер плеча для этих клиентов будет снижен. Кроме того, брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы, отметили в ЦБ.

— Проект направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему, принимаются до 16 августа 2023 года включительно, — говорится в сообщении.

Маржинальная торговля, или торговля с плечом, — это сделки с ценными бумагами и валютой, которые инвестор проводит в долг: он берет у брокера либо деньги, либо ценные бумаги. Размер залога, который брокер блокирует на счете во время сделки с заемными средствами, называется маржой. А размер кредита брокера (соотношение заемных средств к собственным) — кредитным плечом.

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