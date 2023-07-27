Прокуратура организовала проверку аттракциона на улицы Одоевского

Прокуратурой Первомайского района организована проверка требований безопасности при оказании услуг на аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области в Телеграме.

— Прокуратура проверит законность использования земельного участка и размещения на нем аттракциона. Будут организованы проверочные мероприятия, в том числе, дана оценка работе органов местного самоуправления, — говорится в сообщении.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Напомним, о том, что уличные батуты на аттракционе на ул. Одоевского работают с грубыми нарушениями законодательства и техники безопасности, редакции рассказали специалисты Гостехнадзора по городу Новосибирску. По словам главного государственного инспектора, предприниматель работает без необходимых документов. В прошлом году его уже штрафовали на 2 тысячи рублей за подобные нарушения — не помогло. Нелегальный парк этим летом заработал вновь. Окупить такие штрафы коммерсанту не сложно: батуты пользуются большой популярностью у местных жителей и с выручкой проблем нет.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура организовала проверку по факту травмирования пассажирки в автобусе № 14 в Новосибирске.