ЦКБ в Академгородке возобновила работу

Центральная клиническая больница возобновила экстренный и плановый приём в отделениях гинекологии, хирургии, колопроктологии, урологии, лор-отделение, а также реанимационное сопровождение по всем профилям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Кроме того, в плановом порядке, в ЦКБ госпитализируют пациентов с нарушением ритма сердца.

— Отделения удалось временно разместить в корпусах, не пострадавших в пожаре. Большинство — в родильном доме— в здании шесть отдельных входов. Основной задачей было полное разделение и изоляция потоков пациентов – у роддома собственный вход, лифт и отделение реанимации. Лор-отделение, также на время ремонта, перевели в здание РСЦ, — говорится в сообщении.

Напомним, что пожар в больнице на ул. Пирогова произошёл в начале июня. На следующий день губернатор поручил оперативно восстановить здание. По информации областного минздрава, пострадала кровля. До самого утра сотрудники ЦКБ работали над тем, чтобы остановить промокание до первого этажа. Благодаря общим усилиям пожарных и работников больницы удалось сохранить в рабочем состоянии всё медицинское оборудование.

Ранее редакция сообщала о том, что сгоревшую больницу СО РАН восстановят через несколько месяцев.