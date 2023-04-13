В первом квартале на фондовом рынке вырос объем высокодоходных облигаций

За первые три месяца текущего года эмитенты третьего эшелона разместили 17 выпусков облигаций на общую сумму 7,3 миллиарда рублей, против 9 выпусков объемом 3,8 млрд рублей в прошлом году, сообщают аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

По словам экспертов, такой рост обусловлен несколькими факторами.

— Во-первых, в марте прошлого года биржа была закрыта и новые размещения в период экономической нестабильности не проходили. Во-вторых, за прошлый год российская экономика и инвесторы смогли приспособиться к новой эконмической обстановке и наметить планы развития даже в условиях санкционного давления. Также немаловажным является сохранение Центральным Банком ключевой ставки на стабильном уровне в 7,5%, — отметили эксперты.

Отмечается, что компании смогли адаптироваться к санкциям, наладить новые цепочки поставок и изменить ранее утвержденные стратегии, для реализации которых им необходимы инвестиции.

— В этих условиях эмитенты высокодоходных облигаций предлагают медианную ставку на уровне 13-14%, что почти вдвое превышает ключевую, установленную регулятором. В связи с этим, инвесторы охотно вкладывают средства в такие высокодоходные выпуски и дают рынку сигнал о стабилизации обстановки, — отмечают в компании.

Напомним, что высокодоходными облигациями называются ценные бумаги, эмитенты которых имеют невысокий кредитный рейтинг и предоставляют процентную ставку выше, чем установленная на рынке.

Ранее редакция рассказывала, что в 2023 году эксперты ожидают снижения ставок по вкладам.