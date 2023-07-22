Центробанк РФ поднял ключевую ставку сразу до 8,5%

Совет директоров Центробанка на заседании по кредитно-денежной политике принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. Таким образом, новая ключевая в России составит 8,50%.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов.

— Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году, — отметили в Центробанке.

Отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

— Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, — говорится в сообщении.

По прогнозу ЦБ, «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году».

Напомним, ключевая ставка в России оставалась неизменной с сентября прошлого года. Большинство аналитиков склонялось к тому, что ставку поднимут только до 8%.

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