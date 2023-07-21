Проводится проверка по факту пожара в Кировском районе

По факту пожара на складе в Кировском районе проводится доследственная проверка прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

— На место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи следственного отдела по Кировскому району города Новосибирск, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области, — отмечается в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.

Напомним, что пожарные МЧС России поступило сообщение о пожаре на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Загорелось металлическое здание, внутри находились цистерны с дизельным топливом. Предварительно площадь пожара составила 60 квадратных метров. Два человека получили ожоги. Их госпитализировали.