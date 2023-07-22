В Новосибирске планируют продлить трамвайные линии до Снегирей и Родников

В Новосибирске от «Соснового Бора» в сторону микрорайонов Снегири и Родники планируют проложить две трамвайные линии. Для их продления хотят построить эстакаду над железной дорогой. Об этом сообщил в личном телегам-канале депутат Заксобрания Илья Поляков.

— Предусмотрено строительство третьей очереди улицы Колонды. Запланировано продолжение трамвайных линий с эстакадой над железной дорогой: от «Соснового Бора» в сторону Снегирей и Родников с конечной в районе пересечения Красного проспекта и Краузе, — говорится в сообщении.

Он добавил, что зонируется территория для трамвайного депо на пересечении Курчатова и Мясниковой.

Также депутат сообщил о расширении улицы Объединения и продолжении строительства улицы Колонды. Кроме этого, в северной части Новосибирска планируют построить две новые магистрали — улицы Широтную и Арктическую.

Пропускную способность дорог также увеличат в связи со строительством микрорайона Клюквенный.

— Порядка 500 млн рублей из средств, выделенных дополнительно городу из областного бюджета, — финансирование дороги в Клюквенный через продление улицы Богдана Хмельницкого. Также в Клюквенный будет продлят улицу Красных Зорь. В микрорайон пойдет «Городская электричка», на которой в центр Новосибирска можно будет попасть меньше, чем за 15 минут. До станции с перехватывающей парковкой будет протянута трамвайная ветка от улицы Краузе, — пояснил Илья Поляков.

Ещё две новые магистрали, по его словам, генпланом предусмотрено строительство новых магистралей в северной части Новосибирска — улицы Широтной и Арктической. В районе аэропорта «Северный» планируется размещение депо троллейбуса и электробуса.

Напомним, на Сибирском транспортном форуме, который проходил в Новосибирске представили еще один способ решения проблем с пробками: эстакадный транспорт. Представитель компании UST Inc. рассказал, что ключевым элементом решения выступает струнный рельс — это стальная либо композитная балка, по которой в автоматическом режиме двигаются электромобили на стальных колесах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выставлены на торги еще 9 участков под застройку в микрорайоне Клюквенный.