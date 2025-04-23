Цены на бензин выросли в Новосибирской области

Потребительские цены на большинство видов моторного топлива увеличились в Новосибирской области.

Наиболее заметным стал рост цен на бензин марки АИ-98 и выше. В марте 2025 года его средняя стоимость достигла 79,44 рубля за литр, что на 12,14 рубля больше, чем в марте 2024-го. В феврале 2025 года стоимость составляла 73,63 рубля.

Также заметно подорожало дизельное топливо. В прошлом месяце литр этого топлива стоил 73,81 рубля (73,63 рубля в феврале) , тогда как в марте 2024 года его цена составляла 66,95 рубля. Стоимость бензина АИ-95 выросла до 58,32 рубля (57,94 рубля), АИ-92 — до 54,40 рубля (54,07 рубля), а газового топлива — до 28,38 рубля (28,41 рубля).

Как рассказал руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких, ситуация на рынке топлива на данный момент спокойная.

— Я думаю, что не должно быть каких-то сильно больших потрясений. Хотя, конечно, возможно всё. На рост цен влияют много факторов. Например, запланированная остановка НПЗ в Омске на май месяц. Не стоит забывать и про рыночную коррекцию, а также маржинальность на АЗС. Но опять же, повторяю, пока всё спокойно, всё в пределах сезонной инфляции. Сейчас отрасль не испытывает давление внешних факторов. На данный момент на внешних рынках, с учетом ситуации, с коррективна цена на нефти и укрепления курса рубля к доллару. Также одним из стабилизирующих факторов является коррекция рубля к доллару, – пояснил Лацких.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области средняя цена картошки составила 70 рублей за килограмм. Это почти в три раза больше чем в январе 2024 года.