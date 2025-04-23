Прокурор требует 5,5 лет для депутата Сидоренко из Новосибирска

В Центральном районном суде Новосибирска проходит судебное разбирательство по делу о мошенничестве с муниципальной землёй.

Государственное обвинение просит назначить бывшему директору компании «Новоторг-Сиб» и депутату регионального парламента Ивану Сидоренко пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура требует, чтобы Сидоренко был лишён права занимать должности в коммерческих организациях на два года.

По данным Коммерсанта, теперь настала очередь защиты, которая также выступит в прениях.

Напомним, Иван Сидоренко — депутат и руководитель нескольких строительных компаний — был задержан в сентябре 2022 года был задержан. Суд принял решение не заключать его под стражу, ограничившись домашним арестом. В ноябре дело было передано в суд.

Следствие полагает, что ещё в 2013 году обвиняемый, будучи руководителем ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли площадью 19,6 тысяч квадратных метров в Калининском районе Новосибирска. Кадастровая стоимость этого участка составила 163,7 миллиона рублей.

Согласно версии следствия, компания построила на участке торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров и, оформив его в собственность, получила право выкупить землю по льготной цене — за 17,1 миллиона рублей. Однако, как установили следователи, торговый центр существовал только на бумаге.

Затем, как сообщила прокуратура, обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома. Ущерб, причинённый мэрии, был возмещён обвиняемым ещё на стадии следствия.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей. Через подставных лиц он получал разрешения в мэрии на участки для ведения садоводства и огородничества.