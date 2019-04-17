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Новосибирские театры стали обладателями трех «Золотых масок»

Спектакли музыкального театра и театра «Глобус» стали лауреатами премии в основных номинациях конкурса.
  • 17/04/2019, 12:26
Новосибирские театры стали обладателями трех «Золотых масок»

16 апреля на сцене Большого театра состоялась торжественная церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакли Новосибирского музыкального театра и Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» стали лауреатами премии в основных номинациях конкурса. В Новосибирск театры привезут три «Золотые маски», сообщили в пресс-службе регионального минкультуры.

По решению экспертного совета жюри мюзикл «Римские каникулы» Новосибирского музыкального театра стал обладателем премии в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле». Лучшей также признана работа режиссера постановки – Филиппа Разенкова. Премьера мюзикла, музыка и либретто к которому были написаны новосибирскими авторами Нонной и Андреем Кротовыми специально для Новосибирского музыкального театра, состоялась 1 и 2 июня 2018 года. Автором идеи стал директор-художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис.

Спектакль «Пианисты», поставленный по роману Кетиля Бьёрнстада, Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» стал победителем в номинации «Лучший спектакль малой формы». Премьера постановки состоялась 12 октября 2017 года.

Юбилейный 25-й Фестиваль проходил в Москве с января по апрель 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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