Отопительный сезон – время задуматься о резервных источниках питания

С каждым годом расширяется перечень используемых электроприборов, позволяющих отопить жилые дома и создать комфортные условия в нежилых помещениях.

Рост объемов потребления при использовании обогревательных приборов, безусловно, сопровождается увеличением сумм счетов за электроэнергию. Специалистами АО «РЭС» были сформированы советы по энергосбережению, при соблюдении которых экономия электроэнергии может составить до 50% ежемесячно. То есть затраты на оплату электроэнергии можно снизить, не прибегая к использованию противозаконных методов, которые по сути являются хищением электроэнергии.

В преддверие отопительного сезона жителям и владельцам индивидуальных жилых домов не стоит забывать о зависимости системы газового отопления частного дома от наличия электрической энергии.

Невозможно полностью исключить вероятность отключения электричества, ведь их причины бывают самыми разнообразными – от плановых работ до аварийных ситуаций. При этом даже непродолжительное отсутствие электроснабжения вызывает остановку работы газовых котлов и, как следствие, быстрое выхолаживание помещения в зимний период.

Но оградить себя от выше обозначенных проблем не так сложно – достаточно при установке и эксплуатации автономных отопительных систем (в том числе газовых котлов) предусматривать дополнительные независимые (автономные) источники питания (например, дизельный генератор или аккумулятор).

АО «РЭС» призывает потребителей отнестись со всей ответственностью к эксплуатации отопительного оборудования. Заранее предусмотрев возможность бесперебойного питания, можно избежать значительных трат на ремонт или замену оборудования, вызванных возможными аварийными отключениями электроэнергии.

Таким образом, бесперебойное электроснабжение в осенне-зимний период зависит не только от работы сетевой организации, но и от сознательности потребления электроэнергии со стороны населения.

Фото предоставлено пресс-службой компании