Цены на некоторые модели китайских автомобилей упали в Новосибирской области

В ноябре средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области выросла, однако количество активных объявлений продолжает расти, сообщили эксперты «Авто.ру».
За месяц средняя стоимость новой машины в регионе увеличилась на 2,7% и достигла 3,7 миллиона рублей. В целом по стране за этот период этот показатель вырос на 1%, также достигнув 3,7 миллиона. Эксперты подчеркивают, что он всё ещё ниже январских значений.
Более 70% объявлений о продаже составляют китайские автомобили, при этом 42% объявлений находятся в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 миллионов рублей.
Моделями, которые продемонстрировали наибольший рост цен стали Geely Atlas (+5%, до 3,55 миллиона рублей) и Changan Hunter Plus (+4,1%, до 3,74 миллиона рублей).
Самое заметное снижение средней стоимости среди новых автомобилей, представленных в области, зафиксировано у Chery Tiggo 4 Pro. Цена на нее упала на 6,3% и достигла 2,11 миллиона рублей.
В Топ новых автомобилей, подешевевших в ноябре вошли:
Ранее редакция сообщала о том, что средний платеж по автокредиту в Сибири превысил 54 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.
Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers
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