Цены на некоторые модели китайских автомобилей упали в Новосибирской области

В ноябре средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области выросла, однако количество активных объявлений продолжает расти, сообщили эксперты «Авто.ру».

За месяц средняя стоимость новой машины в регионе увеличилась на 2,7% и достигла 3,7 миллиона рублей. В целом по стране за этот период этот показатель вырос на 1%, также достигнув 3,7 миллиона. Эксперты подчеркивают, что он всё ещё ниже январских значений.

Более 70% объявлений о продаже составляют китайские автомобили, при этом 42% объявлений находятся в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Моделями, которые продемонстрировали наибольший рост цен стали Geely Atlas (+5%, до 3,55 миллиона рублей) и Changan Hunter Plus (+4,1%, до 3,74 миллиона рублей).

Самое заметное снижение средней стоимости среди новых автомобилей, представленных в области, зафиксировано у Chery Tiggo 4 Pro. Цена на нее упала на 6,3% и достигла 2,11 миллиона рублей.

В Топ новых автомобилей, подешевевших в ноябре вошли:

Chery Tiggo 4 Pro (-6,3%; 2,15 млн рублей)

Chery Arrizo 8 (-4,5%; 3,03 млн рублей)

Haval Jolion и facelift (-2,9%; 2,63 млн рублей)

Chery Tiggo 8 Pro Max (-2,8%; 3,37 млн рублей)

Exeed TXL (-1,3%; 4,26 млн рублей)

Ранее редакция сообщала о том, что средний платеж по автокредиту в Сибири превысил 54 тысячи рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.