В Новосибирске осудили замдиректора строительной компании за смерть крановщицы

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о гибели женщины в результате падения башенного крана в микрорайоне «Европейский берег».

В ходе расследования был задержан 48-летний заместитель директора стройфирмы.

Согласно материалам дела, 15 июня 2023 года кран сошёл с рельсов и упал на автостоянку, причинив ущерб припаркованным автомобилям. В кабине находилась женщина, которая, упав с высоты 40 метров, получила травмы, не совместимые с жизнью. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело.

— Заместитель директора коммерческой организации являлся лицом, ответственным за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Осужденный нарушил требования промышленной безопасности, а именно не осуществил надлежащий контроль и допустил до работы башенный кран с неисправным механизмом, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Действия подсудимого стали причиной гибели человека и значительного материального ущерба. В результате падения крана были повреждены автомобили на сумму около 13 миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему условный срок лишения свободы на два года.

Кроме того, суд вынес решение о компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей в размере 1,9 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что башенный кран стал опасным на стройке в Заельцовском районе Новосибирска. Работу техники приостановили из-за выявленных нарушений.