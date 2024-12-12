В Новосибирске осудили замдиректора строительной компании за смерть крановщицы

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о гибели женщины в результате падения башенного крана в микрорайоне «Европейский берег».
В ходе расследования был задержан 48-летний заместитель директора стройфирмы.
Согласно материалам дела, 15 июня 2023 года кран сошёл с рельсов и упал на автостоянку, причинив ущерб припаркованным автомобилям. В кабине находилась женщина, которая, упав с высоты 40 метров, получила травмы, не совместимые с жизнью. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело.
— Заместитель директора коммерческой организации являлся лицом, ответственным за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Осужденный нарушил требования промышленной безопасности, а именно не осуществил надлежащий контроль и допустил до работы башенный кран с неисправным механизмом, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.
Действия подсудимого стали причиной гибели человека и значительного материального ущерба. В результате падения крана были повреждены автомобили на сумму около 13 миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему условный срок лишения свободы на два года.
Кроме того, суд вынес решение о компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей в размере 1,9 миллиона рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что башенный кран стал опасным на стройке в Заельцовском районе Новосибирска. Работу техники приостановили из-за выявленных нарушений.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области
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