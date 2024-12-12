Губернатор сообщил, когда откроют движение по четвертому мосту в Новосибирске

По реализации проекта строительства четвертого моста через Обь правительство Новосибирской области занимает максимально жесткую позицию, даже несмотря на то, что это требует от области издержек. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— На фоне неоднократного срыва сроков строительства в 2021 – 2023 годах, о котором говорили аудиторы КСП и эксперты Росавтодора, недостижении процента готовности, предусмотренного концессионным соглашением, мы заняли следующую позицию: в дальнейшем средства капитального гранта из областного и федерального бюджетов не будет предоставляться концессионеру, пока не будет приведена в соответствие и актуализирована проектная документация, — подчеркнул глава региона.

Он признал, что любая большая строка реализуется с изменением проекта и в итоге построенный объект будет отличаться от того, что было изначально представлено на бумаге. Однако, все эти изменения должны подтверждаться в Главгосэкспертизе.

— Тем не менее работы на объекте продолжаются. Мэрия и мои коллеги заявляют сроки сдачи объекта с запасом, но в 2024 году движение по нему не будет запущено. Ввод объекта перенесен на 2025 год, — подчеркнул Травников.

Летом 2024 года обсуждалась возможность запуска четвертого моста в техническом режиме. С этим предложением на правительство региона и мэрию вышел концессионер.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что группа «ВИС» опровергла увеличение финансирования четвертого моста.