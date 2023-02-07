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Новый терминал в Толмачево откроет Владимир Путин?

  • 07/02/2023, 15:23
Новый терминал в Толмачево откроет Владимир Путин?
Открытие состоится 9 февраля

Новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево примет своих первых пассажиров в день 100-летия отечественной гражданской авиации, 9 февраля 2023 года. Участие в мероприятии примет президент России Владимир Путин. Однако будет президент присутствовать лично или проведет телемост, пока неизвестно. Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин (С 2005 года входит в кремлевский пул журналистов. — Ред.), президент России в режиме телемоста присоединится к открытию новых воздушных гаваней в нескольких городах страны, а также посетит один из российских регионов.

Андрей Травников пригласил Владимира Путина на открытие нового аэропорта в Новосибирск

Андрей Травников пригласил Владимира Путина на открытие нового здания аэропорта в Новосибирске

Напомним, в январе текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригласил Владимира Путина на открытие терминала во время встречи, которая проходила в режиме видеоконференции.

— Это сегодня самый крупный аэропортовый проект в нашей стране за пределами Москвы. Были сложности с импортозамещением, но тем не менее новый терминал общей площадью 50 тысяч квадратных метров будет введен в эксплуатацию. Поэтому, Владимир Владимирович, разрешите вас пригласить на это событие. Если будет возможность, мы, конечно, будем очень рады, для нас это будет очень важно, — отметил тогда глава региона.

Несколько дней назад Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию  нового пассажирского терминала Толмачево площадью более 58,3 тыс. кв.м. Терминал оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Запланированная пропускная способностью 1 844 пассажиров в час. Рассчитан на годовой объем пассажирских перевозок в 7,7 млн. пассажиров в год. Общий объем финансирования составляет 18,1 млрд. рублей. В Новосибирске до нового терминала Толмачёво планируется запустить городскую электричку.

 

Ранее редакция сообщала, что в Толмачево построят павильон прибытия для пассажиров Евразийского экономического союза.

Фото из телеграм-канала Росавиации

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Путин в Новосибирске открытие нового аэровокзала Толмачево Аэропорт Толмачево


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