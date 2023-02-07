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В Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов

  • 07/02/2023, 16:27
зоопарк Новосибирска
В планах на 2023 год — начать строительство павильона для карликовых бегемотов и медоедов.

— В прошлом году нам удалось многое в плане строительства. Нам удалось провести масштабную реконструкцию и открыть комплекс  для бурых, малайских и гималайских медведей с возможностью понаблюдать зимой за медведями в спячке. Также был открыт детский зоопарк (первая очередь) в середине лета. Еще был построен туалет и комната матери и ребенка, — сообщил на пресс-конференции Андрей Шило, директор Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

На 2023 год у зоопарка масштабные планы.

По его словам, первое, на что выделена поддержка — это павильон «Японские макаки». Он входит в тематический блок зоопарка «Азия». На участке располагается один открытый уличный вольер (554 кв. м), одно двухэтажное здание с круглогодичной эксплуатацией (площадь застройки — 345 кв. м) и посетительская площадка.  Проект планируется полностью запустить к следующему сезону (весна 2024 года).

Следующий задача — это достройка детского зоопарка (вторая очередь) для трех видов животных. Один вольер будет предназначен для хайленда (шотландский бычок), в данный момент бычку ищут пару. Второй — для англо-нубийских коз. Для третьего еще определяют обитателей, которые будут интересны детям. Проект планируется запустить в мае 2023 года.

В нынешнем году еще планируется достроить павильон для такина (парнокопытное млекопитающее). В данный момент построены уличные вольеры с уличным мостом-горой, который будет проходить над головами посетителей. Также будет построена пагода для того, чтобы посетители смогли оценить размер животного. Этот павильон тоже входит в комплекс «Азия». Проект планируется запустить к юбилею города или ко дню рождения зоопарка.

Четвертый проект — павильон и вольеры для бинтуронгов и древесных кенгуру. Это сложный вид животных, отметил Андрей Шило. Проект планируется запустить к середине лета.

В целом в зоопарке продолжается развитие инфраструктуры. Будет реконструирован павильон  белых медведей и комната для матери и ребенка.

— Всего на реализацию проектов запланированы около 100-110 млн инвестиций, из них 90 млн предоставят правительство области и мэрия города. Если будет все хорошо, то в 2023 году мы можем начать строительство павильона для карликовых бегемотов и медоедов, — добавил Андрей Шило.

 

Ранее редакция сообщала о том, что томский бизнес адаптировался к волатильной экономике и показал рост.

Фото с страницы Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Туризм Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : проекты инвестиции зоопарк в Новосибирске


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