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Цены на вторичку в Новосибирске не перестают расти

  • 12/08/2021, 13:30
Автор:
Новости Новосибирска
Квадратный метр в июле стоил 79 566 рублей, что на 2,6% выше предыдущего месяца.

По оценкам экспертов «Жилфонда», за июль текущего года цены на квартиры на вторичном рынке Новосибирска выросли на 2,6% и достигли 79566 руб. за кв. м. В июне медианная цена квадратного метра, по итогам сделок, составляла 77556 рублей.

По словам руководителя «Выставки новостроек» Григория Якобсона, на первичном рынке спрос прекратил расти, однако цены пока продолжают повышаться.

— Результаты этой тенденции будут заметны к концу лета, когда на рынке недвижимости начнётся сезонное оживление, — отметил Якобсон.

Важную роль в ситуации на рынке играют и изменение условий льготной ипотеки, и снижение уровня платежеспособности населения. Флагманом и триггером роста цен в течение последних полутора лет является первичный рынок. Вторичка вынужденно следует за тенденциями рынка новостроек.

В Новосибирске, по данным «Жилфонда», за прошедший год – с июля 2020 г. – самый большой рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке показал Советский район — 52,2% (с 68049 до 103549 рублей).

Центральный и Октябрьский – почти 30% (с 81505 до 105813 рублей и с 67632 до 87 486 рублей соответственно).

Меньше всего выросли цены в Железнодорожном – на 16,8% (с 79447 до 92822 рублей) и Кировском – на 17,6% (с 57728 до 67 885 рублей).

Компания Жилфонд работает на рынке недвижимости с 1997 года. Сегодня Жилфонд – это Федеральное Агентство, включающее в себя 109 офисов, более 2300 агентов и сотрудников в 42 городах России.

«Жилфонд» в Новосибирске — это крупнейшее агентство недвижимости в Сибири и старейший в Новосибирске. Имеет 50 офисов в Новосибисрке, Барнауле, Бардске, Кольцово и Москве. В АН «Жилфонд» работает более 800 сотрудников.

Компания Жилфонд работает на рынке недвижимости с 1997 года.

Фото предоставлено пресс-службой АН «Жилфонд»

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Рубрики : Общество Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цены статистика квадратный метр Жилфонд вторичка


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