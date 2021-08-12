Новые возможности для вашего бизнеса: QR-эквайринг в Банке Акцепт

Современный сервис от СБП позволит оплатить ваши товары или услуги по QR-коду любому клиенту, использующему мобильное приложение банка-участника Системы быстрых платежей. При этом зачисление денег на счет бизнеса происходит моментально, а оплата может производиться круглосуточно.

Выгода QR-эквайринга по сравнению со стандартным:

Экономия на оборудовании – достаточно QR-кода, не нужно платить за аренду терминала.

Низкая комиссия – максимум 0,7% от суммы платежа.

Мгновенное зачисление денег на счет и, как следствие, отсутствие кассового разрыва.

Новые сценарии оплаты – статичный QR-код и Telegram-бот. Они дают возможность принимать оплату в любом месте! Это особенно актуально для выездной торговли или доставок. Всё, что нужно – показать клиенту QR-код.

Начать использовать QR-эквайринг вы можете, разместив многоразовый код в зоне оплаты. Либо через Telegram-бот, который позволит генерировать новый QR-код для каждого нового платежа. При этом способе оплаты изображение графического кода или ссылку для оплаты можно отправить клиенту. Нажав на ссылку, покупатель перейдет в приложение своего банка для оплаты через СБП.

Условия подключения

Заполнить анкету и заявление в Банке Акцепт, чтобы присоединиться к Правилам предоставления услуг СБП. Открыть расчетный счет в Банке Акцепт (в случае его отсутствия). Подключить услугу «СМС-информирование или PUSH-уведомления о движении денежных средств.

После выполнения всех условий клиент сможет генерировать QR-коды самостоятельно через Telegram-бот, либо обратиться к специалистам Банка Акцепт, чтобы они предоставили статичный многоразовый графический код.

Подключите современные и выгодные решения для вашего бизнеса в Банке Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

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тел. 8-800-100-27-37

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