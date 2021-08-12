Новые возможности для вашего бизнеса: QR-эквайринг в Банке Акцепт

Современный сервис от СБП позволит оплатить ваши товары или услуги по QR-коду любому клиенту, использующему мобильное приложение банка-участника Системы быстрых платежей. При этом зачисление денег на счет бизнеса происходит моментально, а оплата может производиться круглосуточно.
Выгода QR-эквайринга по сравнению со стандартным:
Начать использовать QR-эквайринг вы можете, разместив многоразовый код в зоне оплаты. Либо через Telegram-бот, который позволит генерировать новый QR-код для каждого нового платежа. При этом способе оплаты изображение графического кода или ссылку для оплаты можно отправить клиенту. Нажав на ссылку, покупатель перейдет в приложение своего банка для оплаты через СБП.
Условия подключения
После выполнения всех условий клиент сможет генерировать QR-коды самостоятельно через Telegram-бот, либо обратиться к специалистам Банка Акцепт, чтобы они предоставили статичный многоразовый графический код.
Подключите современные и выгодные решения для вашего бизнеса в Банке Акцепт!
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
Instagram, «ВКонтакте», FaceBook
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать