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Новые возможности для вашего бизнеса: QR-эквайринг в Банке Акцепт

  • 12/08/2021, 13:55
В Банке акцепт рассказали о внедрении нового сервиса от СБП для бизнеса.

Новости компанийСовременный сервис от СБП позволит оплатить ваши товары или услуги по QR-коду любому клиенту, использующему мобильное приложение банка-участника Системы быстрых платежей. При этом зачисление денег на счет бизнеса происходит моментально, а оплата может производиться круглосуточно.

Выгода QR-эквайринга по сравнению со стандартным:

  • Экономия на оборудовании – достаточно QR-кода, не нужно платить за аренду терминала.
  • Низкая комиссия – максимум 0,7% от суммы платежа.
  • Мгновенное зачисление денег на счет и, как следствие, отсутствие кассового разрыва.
  • Новые сценарии оплаты – статичный QR-код и Telegram-бот. Они дают возможность принимать оплату в любом месте! Это особенно актуально для выездной торговли или доставок. Всё, что нужно – показать клиенту QR-код.

Начать использовать QR-эквайринг вы можете, разместив многоразовый код в зоне оплаты. Либо через Telegram-бот, который позволит генерировать новый QR-код для каждого нового платежа. При этом способе оплаты изображение графического кода или ссылку для оплаты можно отправить клиенту. Нажав на ссылку, покупатель перейдет в приложение своего банка для оплаты через СБП.

Условия подключения

  1. Заполнить анкету и заявление в Банке Акцепт, чтобы присоединиться к Правилам предоставления услуг СБП.
  2. Открыть расчетный счет в Банке Акцепт (в случае его отсутствия).
  3. Подключить услугу «СМС-информирование или PUSH-уведомления о движении денежных средств.

После выполнения всех условий клиент сможет генерировать QR-коды самостоятельно через Telegram-бот, либо обратиться к специалистам Банка Акцепт, чтобы они предоставили статичный многоразовый графический код.

Подключите современные и выгодные решения для вашего бизнеса в Банке Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Новосибирск

Теги : эквайринг финансы банки Банк Акцепт


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