Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

Идея «Вкусного путеводителя по Новосибирской области» родилась в 2018 году. Тогда представители Сибирской федерации рестораторов и отельеров и Минпромторга региона решили, что такой путеводитель может стать одним из инструментов маркетингового продвижения территории, а также привлечения определенной категории туристов, которые путешествуют для получения гастрономических впечатлений. В книге собраны рецепты национальных кухонь народов, проживающих на территории Новосибирской области, передающиеся из поколения в поколение. Пока их 35. Рецептами поделились старожилы Чановского, Татарского, Усть-Тарского, Баганского и других районов. Авторы рассчитывают, что вкусные и необычные блюда станут еще одним стимулом, привлекающим туристов глубже узнать историю, культуру и традиции представителей разных национальностей.

— В путеводителе практически каждый муниципальный район и город Новосибирской области представлен каким-то особенным, вкусным рецептом. Эта книга не столько про кулинарию, сколько в целом про нашу общность, про нашу большую, красивую, многонациональную страну, про наш регион, который славится своими людьми, разными событиями, — говорит министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Андрей Гончаров. — Мы очень надеемся, что этот «вкусный путеводитель» возьмут в подарок гости нашего региона и будут с удовольствием, с улыбкой вспоминать посещение Новосибирской области.

В гастрономическом путеводителе есть рецепт блинов под названием «царские». По этому рецепту блины готовили еще в конце 18 века, и его сохранили до наших времен мастерицы Искитимского района. В Каргатском районе можно попробовать «татарский бэлеш с гусем» — это традиционное блюдо татарской кухни, которое напоминает мясной пирог. Также в книге представлены рецепты сибирских дерунов из Кыштовского района, чебака маринованного по-сибирски из Венгеровского района и рецепт утки с репой из Доволенского района.

Кстати, на страницах «Вкусного путеводителя» можно найти фирменные рецепты от статусных лиц региона: губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, директора фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Николая Симонова, а также министра промышленности Андрея Гончарова.

— Очень приятно видеть вот такую географию в лицах. У нас прекрасный регион, прекрасный край и прекрасная область. Теперь мы с гордостью можем сказать: «Поедем поедим»! В каждом районе свои особенности и мастера, мы встречаемся на ярмарках, на выставках, с кем-то знакомы лично, с кем-то познакомились недавно. Наш край хлебосольный и гостеприимный, — отмечают участники проекта.

Каждому району выделены две страницы, одна с историей, географией и байками, а другая с пошаговым рецептом. Первый тираж книги насчитывает 900 экземпляров. Он отправится в районы области и муниципальные центры. Инициаторы проекта не исключают, что дополнительный тираж будет напечатан к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, а приведенные в книги рецепты будут использовать рестораторы для привлечения интереса гостей мероприятия к сибирской кухне.

— Когда на столе стоят самые лучшие блюда — это и есть Новосибирская область. Все рецепты, представленные в путеводителе, бережно хранятся в семьях, это наша память о прадедах, бабушках, — констатирует президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

В подготовке вкусного путеводителя приняли участие 18 экспертов — шеф-поваров и бренд-шефов известных ресторанов Новосибирска. Сегодня на территории области насчитывается 202 ресторана, 917 кафе, 290 баров, 236 столовых, 320 предприятий быстрого обслуживания, 437 закусочных.