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Доля внесенных в банкоматы средств выросла до 40%

  • 28/06/2021, 11:00
ВТБ в преддверии дня рождения банкомата, который отмечают 27 июня, проанализировал спрос клиентов на услуги АТМ.

Новости компанийПо данным банка, за первые пять месяцев года общий объем операций с наличными вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 1,8 трлн рублей. При этом до 40% выросла доля внесения средств.

В ВТБ пользователями банкоматов сегодня являются свыше 6 млн человек, то есть почти каждый второй активный клиент банка. Чаще всего устройствами пользуются жители Карачаево-Черкессии, а реже — Республики Хакасия.

Самой популярной операцией у пользователей остается выдача наличных, однако за последний год ее доля снизилась, несмотря на то, что объем снятия средств увеличился на 5% до 1,1 трлн рублей. При этом вырос спрос на внесение денег на карты: если раньше их доля составляла треть, то сейчас – почти 40%. При этом объем внесенных средств вырос на 20% по сравнению с январем-маем прошлого года – почти до 700 млрд рублей.

«Более 50 лет назад в Англии появился первый банкомат, и с тех пор устройства самообслуживания стали естественным каналом коммуникации клиентов с банками. Учитывая стремительную цифровизацию, за последние несколько лет мы фиксируем активный переход населения на безналичные транзакции. Это связано с тем, что проводить расчеты по карте или смартфону намного быстрее и удобнее, при этом клиенты могут получить дополнительные бонусы, кешбэк и привилегии от банков. Поэтому банкомат из простого терминала по выдаче денег переформатировался в устройство для решения множества повседневных задач. И теперь даже те, у кого на руках оказываются наличные, предпочитают внести их на счет карты, потому что это удобно и выгодно. По нашим оценкам, рано или поздно по мере развития инфраструктуры для приема безналичных платежей бумажные купюры совсем уйдут в прошлое», — отметил Сергей Панюшкин, начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ.

Клиенты ВТБ активно используют банкоматы не только для снятия и внесения наличных, но и для проведения других финансовых операций. Среди платежей наиболее распространена оплата коммунальных услуг, ЖКХ и мобильная связь. Активно используют устройства для внесения выручки юридических лиц (самоинкассация), а также открывают вклады и счета, в том числе, накопительные.

При этом растет число транзакций без использования карт и операций, при которых можно завершить действие, начатое в мобильном приложении – будь то снятие наличных по QR-коду, перевод по номеру мобильного в Системе быстрых платежей или заказ справок. Уже сейчас через СБП клиенты ежедневно проводят в банкомате операции в среднем на 300 тыс. рублей.

 «Все популярнее становятся технологии бесконтактной работы с устройствами самообслуживания и принцип омникальности между банкоматом и мобильным приложением. Комфорт клиента является одним из ключевых приоритетов ВТБ, поэтому в ВТБ Онлайн внедрена удобная система навигации к дистанционным устройствам. В ней доступна возможность снятия наличных через QR-код и NFC, поддержка функционала для слабовидящих, а также реализован поиск ближайших банкоматов к введенному адресу с использованием сервиса карт. Кроме того, в 2023 году мы планируем оснастить уже всю свою сеть NFC-ридерами», – добавил Сергей Панюшкин.

 В настоящее время ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей банкоматов, которая включает свыше 15,5 тыс. устройств в более чем 1,7 тыс. населенных пунктов.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы деньги ВТБ банки


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